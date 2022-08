Kolik hasičů odměnu nakonec dostane, zatím není jasné. Hasičský záchranný sbor zatím totiž nemá spočítáno, kolik jich do Hřenska dorazilo pomáhat. Jejich počty se totiž mohou ještě s ohledem na to, že zásah bude ještě několik dní trvat, zvýšit. „Víme, kolik bylo nasazeno hasičů v jednotlivé dny. Při střídacích cyklech to některé kraje řešily tak, že točily stejné lidi. Jiné pak posílaly stále čerstvé síly,“ řekl generální ředitel Vladimír Vlček, který uložil štábu spočítat počty zasahujících lidí. Například hasičské jednotky z okolí Hřenska se podle Vlčka točily po dvanácti hodinách.

Odměny pro hasiče by neměly zvýšit schodek státního rozpočtu. Ministr vnitra totiž počítá s tím, že potřebné peníze najde přímo v rozpočtu svého resortu. „Nechceme navyšovat státní dluh. Některé výdaje spojené s ukrajinskou krizí byly v únoru nebo v březnu trošku nadhodnocené. Tam je možné najít úspory, které bych navrhoval na vládě využít pro dobrovolné i profesionální hasiče,“ vysvětlil Rakušan, z čeho chce odměny financovat. Peníze by měly putovat i k těm jednotkám, které přišly o své vybavení. Například Děčín musel již ze svého nakoupit desítky nových hadic, jen do jednotky v Horním Žlebu jich putovalo padesát.

Dozvuky obřího požáru v Českém Švýcarsku: ministryně chce lepší prevenci

Podle Rakušana bude potřeba investovat také do infrastruktury, která nyní v obcích chybí. To se týká především nedostatku vody, o kterém mluvil již minulý týden Vladimír Vlček. „Je potřeba si definovat, co tu chybělo a co tu mělo být. Typicky větší kapacity vodovodů. To je něco, o čem bychom měli diskutovat a to bude trvat asi trochu déle,“ připustil Rakušan.

Další peníze by pak měly putovat na obnovu turistické infrastruktury nebo poničený obecní majetek, případně i podnikatelům v turistickém ruchu. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš minulý týden řekl, že by na tyto účely mohlo putovat až 100 milionů korun.