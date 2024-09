Srst obalená výkaly, zánět kůže a uší, shnilé zuby, přerostlé drápy. V takovém stavu přišlo do děčínského útulku patnáct psů a jedna kočka od chovatele z Českolipska, který péči o svá zvířata kvůli velmi vážným zdravotním problémům nezvládal. Psi převážně málopočetného plemene lapinkoira živořili ve značném nepořádku a vlastních výkalech.

Jedenáct psů s průkazem původu, čtyři bez průkazu původu a jedna kočka byli majiteli odebráni ve čtvrtek 5. září. Všichni putovali do péče děčínského útulku. „Několik psů muselo být ostříháno až na kůži, kterou měli pod krustou ze srsti a výkalů plnou zánětů. Valná většina jich je v léčbě s ušima, některé čeká 'zubař' kvůli shnilým zubům a zánětům dásní, a mají i další neduhy, které se budeme co nejdříve snažit dát do kupy. S některými bude ještě práce na socializaci, protože neznají vodítko,“ popsala stav odebraných zvířat vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková.

Zvířata jsou nyní umístěná v karanténě a pracovníci útulku o ně pečují. Lidé jim mohou pomoci příspěvky na bankovní účet útulku. „Pokud budou chtít lidé přispět nějakou korunou, budeme rádi. V poznámce musí být uvedeno, že to je pro lapinkoiry nebo na pejsky z množírny. Péče bude ještě náročná, někteří se i očkovali, někteří berou antibiotika," doplnila Jahelková.

Chovatel péči o zvířata nezvládal kvůli vlastním těžkým zdravotním problémům. Jak dlouho zvířata v nevyhovujících podmínkách živořila, není jasné, naprostá většina psů však měla už při příjmu standardní váhu. „Prosíme všechny chovatele, ať 'papíráků', nebo bez: pokud máte více zvířat, máte těžké zdravotní či jiné problémy a nezvládáte péči o zvířata, nebojte si říct o pomoc! Křičte třeba o pomoc, ale nikdy nenechte svá zvířata trpět nedostatkem péče a láskou. Vždy se najde řešení,“ uzavřela vedoucí útulku.