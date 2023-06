Past sklapla! Čtyři útěkáři z makakové tlupy skončili v odchytové kleci. Pokus s návnadou se děčínské zoologické vyplatil. Ve čtvrtek ráno 15. června se nechali primáti zlákat na připravenou snídani. Lov zbylých dvou makaků pokračuje.

Odchyt makaků do klece s návnadou. | Video: Alexandr Vanžura, zdroj ZOO Děčín

Mimo zoo už se pohybují pouze dva samci. V zoo sází na to, že se je podaří nalákat zpět díky tomu, že se už podařilo zajistit alfa samce a alfa samici. Ti by je mohli nalákat přímo do expozice hlasovou komunikací. Případně opět může zafungovat odchytová klec. "Dobrou zprávou je, že se stále pohybují v blízkosti zoo. Večer trávila celá partička pohromadě a ráno dokonce 2 opice seděly na odchytové kleci s již zajištěnými makaky," sdělila mluvčí zoo Alena Houšková.

Vinou nezvaného návštěvníka, který večer v pondělí 12. června poničil elektrický ohradník u jednoho z výběhů, se do veřejného prostoru dostala celá tlupa makaků chocholatých.

