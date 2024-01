/ARCHIVNÍ FOTO, VIDEO/ Přesně před 52 lety se u Srbské Kamenice po explozi trhaviny v zavazadlovém prostoru zřítilo jugoslávské dopravní letadlo. Tragédii nepřežilo 27 lidí na palubě, pád z téměř 10 kilometrů ale jako zázrakem přežila jediná osoba - letuška Vesna Vulović, jež se po události stala hrdinkou.

Bývalý dobrovolný hasič Zdenko Kubík předloni popisoval dramatické události z roku 1972. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Psalo se 26. ledna 1972. Venku se už začínalo pomalu smrákat, když lidé v Srbské Kamenici na Děčínsku uslyšeli dvě tlumené rány a během chvíle začalo z nebe cosi padat. Brzy místní zjistili, že to jsou lidská těla, oběti útoku na jugoslávské letadlo. Časovaná nálož explodovala v jeho zavazadlovém prostoru v přední části. Letoun DC-9 společnosti JAT se zřítil nedaleko vesnice do lesa, místo dopadu se dlouho nedařilo najít. Až když přiběhli lidé, kteří pád viděli a v lese slyšeli nářek. Motor letadla ležel v potoce, les ve stráni byl polámaný a všude ležely kusy letadla, které bylo ještě před několika minutami na cestě z Kodaně do Záhřebu. Hasiči rychle běželi za sténajícím hlasem, cestou minuli i několik těl, která z letadla vypadla.

V rychle padajícím soumraku lesník Bruno Henke, který za války sloužil v německé armádě jako medik, objevil v troskách jedinou přeživší Vesnu Vulović. Ještě ten samý večer pak nalezli několik mrtvých, pátrání po dalších tělech pokračovalo i po rozednění. Celkem mělo letecké neštěstí 27 obětí.

Tehdy 22leté Vesně zachránilo pravděpodobně život to, že se zaklínila ve zbytku zádi. Pád trosek navíc zbrzdily větve stromů a prudký svah, do kterého narazily. Mladá letuška by ale zřejmě nepřežila, kdyby se jí nedostalo rychlé pomoci. Utrpěla rozsáhlá zranění, mimo jiné frakturu lebky, zlomeniny nohou, tři zlomené obratle a dočasně se nemohla hýbat od pasu dolů. Katastrofu nicméně přežila a vysloužila si tak zápis do Guinessovy knihy rekordů. Dodnes je jediným člověkem na světě, který pád z takové výšky přežil.

Po uzdravení Vesna Vulović pracovala ještě 18 let u jugoslávské letecké společnosti JAT jako organizátorka letecké přepravy. Na místě tragédie se také byla několikrát podívat. Zemřela v prosinci 2016 ve svém bytě v Bělehradu ve věku 67 let. Tragický pád letadla dodnes u Srbské Kamenice připomíná památník. Pachatele útoku na letadlo se nikdy vypátrat nepodařilo.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura