„Jsem ráda, že je to tady. Stejně jako na jaře jsem tak nikam nemusela jezdit,“ pochvalovala si žena, která zamířila do kulturního domu pro třetí dávku. Do minulého týdne se na radnici přihlásilo přibližně 360 lidí, další pak přišli přímo z ulice. Od mladších ročníků až třeba po devadesátiletou ženou.

Město nechtělo nic ponechat náhodě. „Obvolávali jsme lidi, kteří u nás byli na první nebo na druhé dávce během čtyři jarních očkovacích kol. S tím jsme začali už před Vánoci. Přibližně polovina z nich si už třetí dávku zařídila sama,“ popisuje místostarostka Krásné Lípy Jana Drobečková. Na konci prosince pak radnice vyvěsila na své webové stránky výzvu k registraci i pro obyvatele okolních obcí. Toho využili lidé z Rybniště, Chřibské nebo Rumburku.

Do Krásné Lípy dorazí očkovací tým. Kvůli třetí dávce

Ještě před otevřením kulturního domu se na ulici vytvořila delší fronta, první nápor se ale podařilo během několika desítek minut. Následně pokračovala vakcinace již plynule. „Máme zatím naočkováno přibližně 230 lidí,“ hlásil očkovací tým krátce před 11. hodinou. Příchozí si přitom mohli vybrat, jakou látku chtějí jako posilovací dávku. Na výběr byly ty od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Některé studie říkají, že nejsilnější ochranu nabízí kombinace obou látek. Tedy ti, kteří měli první dvě dávky od Pfizeru, by si podle těchto studií měli nechat dát jako třetí Modernu a opačně.

Krásná Lípa se snažila vyjít vstříc i těm, pro které by bylo komplikované třeba kvůli zdravotnímu stavu se do kulturního domu dostat. Do některých okrajových částí je to okolo pěti kilometrů. „Tentokrát jsem ale s výjimkou cesty do Dlouhého dolu jezdil především po městě,“ říká velitel krásnolipských dobrovolných hasičů Václav Danita, který měl přepravu imobilních pacientů do provizorního očkovacího centra na starosti.

Zda se mobilní očkovací tým znovu do kulturního domu v Krásné Lípě vrátí, bude záležet na vývoji epidemie covidu. Pro třetí dávky ale s jeho další návštěvou nepočítají, do úvahy by přišla pouze v případě potřeby dalšího přeočkování.

Třetí dávku dostalo podle dat ministerstva zdravotnictví dostalo do konce minulého týdne 98 478 lidí z Ústeckého kraje. Nejvíce dávek zdravotníci aplikovali 2. prosince – 6 345. Počet vyočkovaných posilovacích dávek se v Ústeckém kraji pohybuje mezi čtyřmi a šesti tisíci denně. Oproti tomu množství prvních dávek je přibližně desetinový, například minulý týden si pro první dávku přišlo v pracovní dny od 345 do 679 pacientů.