Po zvládnutí největšího náporu zájemců o očkování proti covidu se děčínské očkovací centrum přesune z budovy ČVUT zpět do nemocnice.

Vakcinační centrum v budově ČVUT. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Poslední vakcíny zde aplikují v neděli 29. srpna, od 1. září budou lidé mající o očkování zájem mířit do nemocnice do pavilonu E. „Přesun očkovacích míst z velkokapacitních center zpět do nemocnic ve městech jsme avizovali již při zahájení jejich provozu v dubnu. Nyní tak dokončujeme proces, jehož cílem bylo postupně vrátit prostory sportovních a výstavních hal pro jejich původní užití,“ připomněl krajský koordinátor očkování Petr Severa.