Každou chvíli mu v ordinaci zvoní telefon. Téma hovorů je stejné. Denně odpovídá žatecký praktický lékař Ondřej Vít na desítky dotazů, kdy a jak začne s očkováním. Je připravený, chce očkovat, ale přesto musí odpovídat, že neví. V Ústeckém kraji totiž není dostatek vakcín proti covidu-19, praktici tak se startem března v regionu ve svých ordinacích očkovat nezačnou.

„Rád se zapojím, chci očkovat. Jsme na to připravení. Ale zatím nemáme to hlavní, a to jsou vakcíny. A zatím se mi nikdo ani neozval, že by v dohledné době nějaká mohla být,“ mrzí Ondřeje Víta. Podle vyjádření vlády se mohou praktičtí lékaři do systému očkování zapojit 1. března. V Ústeckém kraji ale se startem měsíce vakcíny podávat nezačnou. „Myslím si a jsem přesvědčen, že 1. března praktici v Ústeckém kraji očkovat nezačnou. Zásadní problém je, že kraj nemá v tuto chvíli vakcíny pro praktiky,“ potvrdil také Roman Houska, předseda krajského Sdružení praktických lékařů.

V Ústeckém kraji je zhruba 350 praktických lékařů. Do očkování se chce zapojit velká většina, v ordinacích jsou na to nachystáni. „Z členů našeho sdružení praktických lékařů v kraji je připravena očkovat naprostá většina. Praktici očkovat chtějí, ale nemají čím,“ pokračoval mostecký lékař Houska.

V celé republice deklarovalo, že bude podávat vakcínu zhruba 3 500 praktických lékařů z celkového počtu kolem 5 tisíc. Praktikům vadí, že mají minimum informací, navíc většinou z médií, rádi by lepší komunikaci ze strany ministerstva. „Zatím nám nikdo nedal pořádně ani informace, jak to bude probíhat, jaké budou podmínky a podobně. Nikdo nás zatím pořádně nekontaktoval,“ pokračuje žatecký doktor Ondřej Vít.

Že v Ústeckém kraji se začátkem března neodstartuje vakcinace v ordinacích praktiků naznačuje také krajský koordinátor očkování proti covidu-19. „Samozřejmě do budoucna vítáme zapojení praktiků do očkovacího procesu přímo v jejich ordinacích. Řešíme to s jejich zástupcem. Zásadním problémem je ale nyní nedostatečné množství vakcín. Část praktiků navíc sama přiznává, že nejsou nyní plně vybaveni a připraveni tak, aby mohli v ordinacích očkovat,“ řekl Aleš Chodacki.



„Není aktuálně efektivní pro nikoho, aby praktici očkovali jednoho, dva pacienty za den. Jejich roli tedy nyní vidíme v pomoci s očkováním v očkovacích centrech. Ale jak říkám, do budoucna s možností očkování v ordinacích praktických lékařů určitě počítáme a spolupráci vítáme,“ dodal krajský koordinátor.

Ústecký kraj patří v celé republice mezi regiony nejhůře zásobené vakcínami, dlouhodobě žádá více dávek. Prozatím bylo v kraji od začátku roku vyočkováno pouze 27 871 dávek, druhou dávku má k 25. únoru 9 065 lidí. V kraji se pokračuje zatím v očkování seniorů starších 80 let, obyvatel a personálu domovů pro seniory a zdravotníků. Podle odborníků ale vakcinace postupuje pomalu, právě kvůli nedostatku očkovacích látek. V celé ČR je vyočkováno k 25. únoru 623 820 dávek, dokončené očkování druhou dávkou má 232 792 lidí.

„V Česku je prozatím naočkováno šest procent populace, což se nijak nevymyká okolním státům," obhajuje čísla ministr zdravotnictví Jan Blatný. V ČR se zatím očkuje třemi různými vakcínami - Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Právě posledně jmenovanou mají mít v kraji do budoucna k dispozici praktici. „AstraZeneca není tak náročná na skladování a převoz, takže je pro očkování v ordinacích praktických lékařů vhodná,“ vysvětlil Aleš Chodacki.



A kdy je reálné, aby praktičtí lékaři v regionu začali očkovat? Termín zatím nikdo nechce vyslovit. „Zatím se neví, důležité je, kdy budou vakcíny. Jsme připraveni začít hned, jak dorazí. Věřím, moc doufám, že by to snad mohlo být v průběhu března,“ svěřil se předseda krajského Sdružení praktických lékařů Houska. Podle něj, když se zapojí kolem tří stovek lékařů a každý denně naočkuje například deset lidí, což je podle něj reálné, mohou praktici každý den přispívat do statistik třemi tisíci naočkovaných v regionu.

Ani krajský koordinátor nemá zatím přesnou představu. Bude pro praktiky v průběhu března dostatek vakcíny? „Pevně věříme, že očkovat začnou. V jakém objemu a kdy uvidíme,“ dodal Chodacki.



Od pondělí 1. března bude možné očkovat nejen lidi starší 80 let, zdravotníky a lidi v domovech seniorů, ale také lidi nad 70 let. Bude pro ně spuštěna registrace, rozhodovat o pořadí nemá čas přihlášení do systému, ale věk a zdravotní stav. Začne také vakcinace vybraných učitelů. Všichni se budou moci, až začnou, očkovat také u praktických lékařů. Ti mají podle ministerstva také kontaktovat své pacienty nad 80 let, kteří ještě nejsou registrovaní a očkovaní.



Praktici budou moci očkovat ale i lidi mladší 70 let, podmínkou ale je, že musí být chronicky nemocní nebo je lékař vyhodnotí jako rizikové. „Nebudou to tisíce pacientů. Jedná se o to, aby praktický lékař vyhodnotil stávající situaci. Nemusí se jednat jenom o chronicky nemocné, ale obecně o pacienta, jehož riziko je srovnatelné s tím rizikem nad 70 let,“ uvedl ministr Jan Blatný.