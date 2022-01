Třetí dávku má v kraji více než 212 tisíc lidí. Očkovalo se už 1699 nejmladších

Denně až sedm a půl tisíce dávek vakcín proti covidu-19 vyočkují v těchto dnech centra a lékaři v Ústeckém kraji. Hlavně jde o posilující třetí dávky. Proti koronaviru nechali rodiče v regionu prozatím očkovat téměř 18 tisíc mladých ve věku 12 až 15 let, v posledních týdnech už lze vakcinovat také nejmladší, očkování zahájilo 1699 dětí do 12 let.

V Ústeckém kraji, podle dat, která má Deník k dispozici, alespoň zahájilo očkování 68 % lidí z populace nad 16 let. Pro minimálně jednu dávku vakcíny proti koronaviru si přišlo v regionu prozatím 467 192 lidí z celkem 685 949 obyvatel starších 16 let. „Určitě by bylo lepší, aby proočkovanost byla ještě vyšší,“ přeje si krajská hygienička Lenka Šimůnková. Pro vakcínu tak zatím nevyrazilo zhruba 218 tisíc lidí starších 16 let. Jsou mezi nimi desetitisíce seniorů. „Vakcína prokazatelně chrání před vážnými průběhy, proto ji jednoznačně doporučujeme. Obzvlášť u seniorů, ti jsou ohroženi nejvíce,“ pokračovala Šimůnková. V těchto dnech očkovací centra aplikují hlavně posilující třetí dávky. V kraji si pro ni přišlo prozatím 212 938 lidí, tedy zhruba 45 % z těch, kteří očkování zahájili. Část očkovaných ale zatím pro třetí dávku vyrazit nemohla, neuplynula jim ještě bezpečná doba od druhé dávky. „Třetí dávku určitě doporučujeme. V první řadě seniorům, ale i ostatním. Zvyšuje ochranu,“ dodala krajská hygienička. Online reportáž I nadále v regionu probíhá očkování mládeže a dětí. Prozatím alespoň zahájilo vakcinaci 17 556 mladých ve věku 12 až 15 let. Od konce prosince je možné vakcinovat také děti mladší 12 let, těm bylo vyočkováno zatím 1699 dávek. Nejmladší mají očkovat hlavně jejich dětští praktičtí lékaři, vakcínu mohou ale dostat ve vybraných dnech také ve třech nemocnicích – v Ústí, Kadani a Rumburku. „Děti mladší 12 let dostávají dětskou verzi vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech. Oproti vakcíně pro dospělé se jedná o třetinovou dávku. Podává se rovněž ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů,“ vysvětlila hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková. Pohled na dětské vakcíny je ve společnosti podobný, jako v případě očkování dospělých. Ve většině rodiče, kteří s očkováním neměli problém, uvažují a souhlasí i s očkováním svých dětí. A naopak, odpůrci vakcinace nechtějí očkovat ani své děti. „Očkování je účinné, bezpečné, schválené. Doporučujeme ho,“ vybízí k vakcinaci primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý. Tečka komplikuje život kinům, divadlům i restauracím v kraji. Lidé nechodí „Ve většině případů má sice koronavirus u dětí lehký průběh, komplikovaných případů je relativně málo, ale už i u nás v republice jsou stovky případů postcovidového syndromu u dětí. A právě děti od 5 do 12 let jím trpí nejčastěji,“ uvedl Dlouhý. Podle vakcinologů je očkování pro děti bezpečné, vedlejší účinky mohou prý být podobné jako u dospělých, děti ale obecně snášejí vakcinaci lépe. „Je podle mého důležité, že díky vakcinaci budou moci děti chodit normálně do školy, bez přestávek, udrží je v docházce, nebudou muset do karantény,“ pokračoval primář infekčního oddělení. Odborníci připomínají, že se očkováním ochrání nejen děti, ale také další lidé například v jejich rodinách. „Riziko přenosu mezi dvěma očkovanými je výrazně nižší. Je jednoznačně prokázané, že nakažlivost je u očkovaných nižší,“ dodal Pavel Dlouhý.