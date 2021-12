Stovky lidí získaly na jaře očkování přímo v Krásné Lípě, tamní radnice totiž zajistila čtyři výjezdy mobilního očkovacího týmu. Ten pokaždé zvládl očkovat okolo 300 lidí. „Jsme domluveni na 10. ledna, kdy očkovací tým opět přijede do kina. Zvládnout by mohl až 500 lidí, kteří si přijdou pro třetí dávku,“ říká místostarostka Krásné Lípy Jana Drobečková.

Kvůli očkování volá na krásnolipskou radnici několik lidí, řadě z nich je navíc potřeba s registrací pomoci. To se týká především seniorů, kteří si nerozumí s výpočetní technikou. Právě přes internet totiž vede nejjednodušší cesta k registraci k očkování proti covidu. „Volají ale i mnohem mladší, třeba padesátníci. Ti se chtějí zpravidla zeptat, zda se už mohou registrovat k očkování a kde,“ vysvětluje Drobečková.

Stejnou cestou se dali v Dolní Poustevně, odkud během první očkovací vlny pravidelně vozily seniory na očkování do rumburské nemocnice. „Část lidí se očkovala na městském úřadě v zasedací místnosti, kde pro nás očkování zajistil Červený kříž. Další pak v ordinaci praktického lékaře přímo ve městě,“ popisuje podzimní očkovací nápor starosta Dolní Poustevny Robert Holec. Dohromady se podle jeho slov jedná o několik stovek lidí, kteří si díky očkování v Poustevně ušetřili padesát kilometrů cesty ze západního cípu Šluknovského výběžku do Rumburka a zpět.

Stejně jako na jaře, i nyní na podzim pomáhali v Krásné Lípě s cestou do Rumburka do očkovacího centra lidem, kteří se tam nemají jak dostat. Doposud se tak do Lužické nemocnice otočili dvakrát, nyní odkazují zájemce o posilující dávku na lednový očkovací termín v městském kině. Výjimkou jsou senioři, kteří doposud nemají ani první dávku. Jim město dopravu může zajistit.

S registrací pomáhají seniorům také ve Varnsdorfu. Oproti Krásné Lípě ale mají výhodu v tom, že zájemci o očkování nemusí nikam jezdit, vakcíny aplikuje i varnsdorfská nemocnice. Ta denně zvládne obsloužit okolo 70 pacientů.

„Za podzim jsme pomohli s registrací 300 lidí, dalších padesát jich chtělo třetí dávku. Většinou se jedná o seniory. Často se na nás obrací lidé, kterým odmítli pomoci jejich praktici,“ přibližuje situaci ve Varnsdorfu mluvčí městského úřadu Tomáš Secký, který má osobně registrace na starosti. Podle jeho zkušeností se zájem projevuje ve vlnách, podle toho, jak vláda oznámí možnost očkování pro další skupiny obyvatel. „Nyní jsou největším problémem čekací lhůty, v pondělí jsem chtěl rezervovat termín pro jednoho člověka a nabídlo mi to v naší nemocnici termín až 18. ledna,“ dodává Secký.