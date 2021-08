Mezi prvními, kteří si v úterý přišli k boletickému centru Kamarád pro očkování, byla Zdenka Papáčková, jež žije v jednom z boletických rodinných domků. „Je mi pětadevadesát, je to potřeba. Na jaře jsem se očkovat nemohla,“ řekla seniorka krátce po vpichu vakcíny. Ta byla zároveň nejstarším člověkem, který v úterý na očkování v Boleticích dorazil.

Do stanu Krajské zdravotní dorazila také místní asistentka prevence kriminality Šárka Malá, která dohlížela na poklidný průběh celé akce. „Stejně by mne to dřív nebo později čekalo, takže jsem té možnosti využila. Navíc jedna dávka je jednodušší, teď už to budu mít za sebou,“ vysvětlila svou motivaci Malá.

Společně s Krajskou zdravotní a děčínským magistrátem na očkování přímo v terénu spolupracovalo také sdružení Indigo, které v Boleticích provozuje centrum Kamarád. Jeho pracovníci po sídlišti rozvěsili informační letáky, o očkování se bavili i přímo se svými klienty. Jejich snahy podepřené vědeckými poznatky ale měly nečekaného soupeře, se kterým se těžko bojuje. „Včera jsme se setkali s lidmi, kteří volali nějakým vědmám nebo kartářkám a ty jim řekli, aby se nenechali očkovat. A oni na ně dají,“ popsal příhodu z Boletic ředitel Indiga Miroslav Grajcar, který má očkování již za sebou. Často lidé mají z očkování také strach, protože podle jejich názoru není dostatečně vyzkoušené. „Kolují mezi nimi fámy ve smyslu, že se jedná třeba o čipování. Většina našich klientů ale o očkování zájem neměla,“ dodala terénní pracovnice centra Kamarád Štěpánka Lukešová.

Nebylo tak výjimkou, že zdravotníci museli přesvědčovat lidi přímo na místě, aby se očkovat nechali. Většina jejich obav přitom plynula z neznalosti, všechny jejich dotazy jim tak zodpověděla lékařka, která u každého očkování musí být.

Pro očkovací tým z ústecké nemocnice jsou děčínská očkování jednou z mnoha zastávek na již osm měsíců trvající cestě. Každý týden vyočkuje až okolo tisíce dávek vakcín od několika výrobců. „Máme projetý z velké části Šluknovský výběžek, Ústí a okolí, Děčínsko nebo Litoměřicko a Lounsko,“ vyjmenovává vedoucí týmu Věra Sloupová. Tým se zaměřuje nejen na očkování v pobytových zařízeních, jako jsou domovy pro seniory, ale vyjíždí i k doma žijících ležícím pacientům, kteří by se jinak k očkování nedostali. Má za sebou i vakcinaci ve dvou věznicích.