Nemocnice Děčín upravuje od 1. listopadu provozní dobu očkovacího centra pro registrované i neregistrované zájemce o očkování.

Očkování proti nemoci Covid-19. Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Všichni, kteří jdou na třetí dávku očkování, by měli být registrovaní a dodržovat objednaný čas. Bez registrace probíhá očkování vakcínou Janssen, která ale není určená pro posilující třetí dávku. V pondělí, v úterý a v pátek si mohou registrovaní zájemci přijít pro vakcínu od 8 do 12 hodin, ve čtvrtek otvírá očkovací centrum o půl hodiny dříve. Neregistrovaní pacienti si pak mohou přijít v pracovní dny s výjimkou úterý od 12.30 do 14 hodin.