Od pondělí do neděle se bude očkovat od začátku prosince v očkovacím centru v děčínské nemocnici.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Otevřené bude denně od 8 do 16 hodin, od 12 do 12.30 hodin je polední pauza. Výjimkou je úterý, kdy se bude očkovat od 8 do 10 hodin a následně od 12.30 do 16 hodin. V pondělí odpoledne, tedy od 12.30 do 16 hodin se bude v děčínském očkovacím centru aplikovat jednodávková vakcína Janssen, která je určená pro neregistrované pacienty. Nadále platí, že pro první a třetí dávku se musí lidé registrovat.