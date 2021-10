Zájemci o očkování proti covidu-19 mohli do Fora přicházet bez předchozího objednání od 27. července. "Denně tam pracovníci centra aplikovali průměrně sto dávek vakcín od společností Pfizer/BioNTech a jednodávkových vakcín od firmy Johnson&Johnson. Očkování v ústeckém obchodním centru bude možné naposledy v pátek 15. října od 13 do 19 hodin," uvedla Krajská zdravotní.

Od soboty 16. října bude očkování v Ústí nad Labem probíhat již jen v Masarykově nemocnici.

Očkovací centrum Masarykovy nemocnice v pavilonu I (Infekční pavilon):



Pondělí 7 – 19 hodin

Úterý 7 – 15 hodin

Středa 7 – 19 hodin

Čtvrtek 7 – 15 hodin

Pátek 7 – 15 hodin

Sobota 8 – 14 hodin

Neděle 13 – 19 hodin



V pondělí jsou přednostně očkovány děti od 12 do 15 let. Ve středu přednostně probíhá očkování samoplátců. Na Infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice je možné i očkování 3. dávkou vakcíny.



Telefonický kontakt: 477 112 609

Další očkovací místa v nemocnicích Krajské zdravotní

Nemocnice Děčín

U nemocnice 1, Děčín II, budova E, I. patro vlevo

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 12.00 hodin

Očkování bez předchozí registrace bude možné pouze v pondělí a čtvrtek.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na dětské ambulanci, budova I, zadní vchod.

Provozní doba: pátek 8.00 - 15.00 hodin

Nemocnice Teplice

Duchcovská 53, Teplice, Interní pavilon J

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 12.00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, interní pavilon J

Provozní doba: St, Čt, Pá 8.00 - 12.00 hodin

Nemocnice Most

J. E. Purkyně 270, Most, budova „B“, prostor vstupní vestibul – přednáškový sál, 1. podlaží

Provozní doba: Po - So 7.30 - 15.00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v budově „B“, 1. podlaží, vstupní vestibul

Provozní doba: Pá 7.30 - 15.00 hodin

Nemocnice Chomutov

Kochova 1185, Chomutov, pavilon H (je označeno)

Provozní doba: Po - Ne 8.00-18.00 hodin

Včetně očkování bez předchozí registrace.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v pavilonu H

Provozní doba: Pá 15.00-19.00 hodin

Nemocnice Litoměřice

Žitenická 2084, Litoměřice, pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou)

Provozní doba: Po - Pá 15.00 - 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19.15)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na stejném místě v pavilonu A (přístup z haly nemocnice, za podatelnou vlevo)

Provozní doba: Po nebo Čt 14.00 – 19.30 hodin (poslední registrace k očkování je možná na 18.45)

Nemocnice Rumburk

Jídelna v 1. NP nemocnice, Pavilon II.

Lesní 1062/26, Rumburk

Provozní doba: Po, St a Čt: 7.00 - 14.00 hodin, ve čtvrtek možnost očkování i bez předchozí registrace

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let – pouze ve čtvrtek od 12.00 do 15.00 hodin - v externím očkovacím centru (pediatr dochází z oddělení, které je

těsné blízkosti).

Zdroj: info@kzcr.eu