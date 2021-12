Vánoční svátky zasáhnou také do provozu děčínského očkovacího centra, které je běžně v provozu sedm dní v týdnů.

Očkovací centrum v Děčíně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Během svátků jej čeká omezená provozní doba, od 24. do 26. prosince bude zcela uzavřené. Poslední den v roce pak bude otevřené pouze do 12 hodin, na Nový rok bude opět zavřené. Od 2. ledna pak najíždí na standardní provoz, tedy denně od 8 do 16 hodin s půlhodinovou polední přestávkou. Rumburského očkovacího centra se omezení provozu během vánočních svátků nedotkne. Je totiž otevřené v pondělí od 7 do 14 hodin a ve středu a ve čtvrtek od 7 do 15 hodin.