Kapacita nového centra postupně vzroste až na 800 aplikovaných dávek denně. Kdy této hranice dosáhne, bude záležet na dodávkách očkovacích látek.

„Bylo to v pohodě. Očkování mi vůbec nevadí, horší jsou odběry krve, protože mi praskají žíly. Trošku jsem to cítila, ale teď je mi dobře,“ řekla krátce po očkování vakcínou od firem Pfizer/BioNTech Věnceslava Vorlíková z Benešova nad Ploučnicí, která byla první očkovanou v novém vakcinačním centru v Děčíně. Na svůj termín čekala přibližně jeden měsíc.

Než mohla nastavit rameno pro vakcínu, musela se zapsat na recepci, kde si zkontrolovali, že má skutečně termín v rezervačním systému. Odtud i s vyplněným zdravotním dotazníkem zamířila k jedné z administrativních pracovnic, které ji následně zadala do očkovacího systému. „Následně si kolegyně ověří údaje vyplněné do dotazníků, případně zkontrolují datum pozitivního PCR testu na covid. Zeptají se také na alergie či dušnost. Dál jdou už k sestřičce, která aplikuje vakcínu,“ popsala postup při očkování vrchní sestra děčínské nemocnice Danuše Tomášková.

Pro paní Vorlíkovou to nebylo první očkování, pravidelně totiž chodí na očkování proti chřipce. „Musím zaklepat, vůbec nevím, co je to mít chřipku,“ dodala první očkovaná v novém centru.

Jeho zřízení vyšlo Krajskou zdravotní zhruba na 150 tisíc korun, přibližně polovinu z této částky tvoří náklady na pořízení krycího lina na parkety velkého sálu.

„To nám ale zůstane. Museli jsme pořídit záložní zdroje pro případ výpadku elektřiny. Počítače nám zajistil krajský úřad, zástěny jsme přivezli ze Zahrady Čech,“ vyjmenoval některé náklady na spuštění centra ředitel děčínské nemocnice Michael Hanauer. Bylo potřeba doplnit také osvětlení, které bylo na sále nedostatečné. Právě dodávka svítidel z Bulharska přesun očkování z nemocnice do ČVUT o několik dní zbrzdila. Výhodou je, že nemocnice nemusí vysoké škole platit žádné nájemné, uhradí pouze režijní náklady.



Očkovací centrum bylo v nemocnici v nevyhovujících prostorech, stěžoval si na něj i hejtman Jan Schiller. Navíc mělo nedostatečnou kapacitu, zvládalo jen přibližně 200 lidí denně. Děčínská radnice se proto od ledna snažila přesvědčit kraj, že město a okolí potřebují větší vakcinační centrum. „V březnu proběhlo několik jednání o fungování centra. Nabídli jsme IT specialisty, kteří pomohli centrum zprovoznit. Ve spolupráci s Benešovem nad Ploučnicí a Českou Kamenicí jsme nabídli také administrativní síly,“ uvedl děčínský primátor Jiří Anděl.

Úředníci z radnic tak budou pomáhat zdravotníkům zvládat administrativní nápor, který je s vakcinací spojený. Radnice také vyhradila ve Fügnerově ulici několik desítek parkovacích míst, která jsou určena pouze pro lidi mířící na očkování. „Je to v centru města, je to na uzlu městské hromadné dopravy i linkových autobusů. Budova je bezbariérová, očkovací centrum je možné oddělit od provozu zbývající části budovy. V případě rozvolnění by nedošlo k omezení kulturní ani sportovní činnosti. Chci poděkovat ČVUT za to, jak k věci přistoupila. Myslím, že je to důkazem dobré spolupráce mezi vysokou školou a městem,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Pošta výhody nového centra.

Situaci ale v současné době komplikují stavební práce na sousední silnici ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Není tak možné využívat autobusovou zastávku v Myslbekově ulici, která je jen několik desítek metrů od ČVUT.