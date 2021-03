Po mnoha týdnech jednání se Děčínu podařilo přesvědčit krajské koordinátory očkování proti covidu, že město potřebuje velkokapacitní vakcinační centrum. Vznikne v Kokosu, který pro vakcinaci zapůjčilo ČVUT. Nahradí to stávající v děčínské nemocnici.

Budova ČVUT v Děčíně. | Foto: Město Děčín

Kapacita nového očkovacího centra v Děčíně by měla postupně vystoupat až na 1000 lidí denně. Zpočátku by mělo mít srovnatelnou kapacitu s očkovacím místem v děčínské nemocnici. Zkušební provoz by centrum mělo zahájit na přelomu března a dubna. „Během následujících dvou týdnů bude pokračovat příprava prostor spočívající ve vybavení nábytkem, instalaci IT techniky, připojení na internet,“ uvedla Romana Silvarová z kanceláře děčínského primátora. Příští týden by měla začít příprava podlahy tak, aby splňovala hygienické nároky. Teprve poté bude možné přistoupit k vybavení sálu.