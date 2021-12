Zatímco v polovině října se počet vyočkovaných dávek pohyboval v celém Ústeckém kraji okolo tisícovky denně, na začátku prosince zdravotníci aplikovali za jediný den už téměř osm tisíc dávek. Zatížení zdravotníků při očkování se tak blíží tomu ze začátku léta, kdy v regionu fungovalo několik velkých očkovacích center.

„Smyslem přesunu očkovacího centra v Děčíně a vzniku nového centra v Teplicích je zvýšení proočkovanosti obyvatelstva Ústeckého kraje. Ta je bezpodmínečně nutná pro uklidnění stávající situace, abychom se mohli s pandemií onemocnění covid-19 konečně vypořádat a ulevit pacientům i zdravotníkům v našich nemocnicích,“ vysvětlil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

V teplickém nákupním centru Fontána vznikne takzvané walk-in očkovací centrum. Tedy místo, do kterého si budou moci přijít lidé pro vakcínu bez předchozí registrace přes internet. Právě to by mohlo usnadnit očkování lidem, kteří příliš neumí zacházet s internetem, například senioři. Ti by nyní měli zamířit pro třetí dávky. Toto centrum se otevře v úterý 7. prosince. O den později se přesune očkovací centrum z děčínské nemocnice do budovy ČVUT, kde bylo během léta. Oproti předchozímu působení ale bude místo velkého sálu na malém.

Na pomoc zdravotníkům se v Děčíně vydají zaměstnanci magistrátu, kteří budou stejně jako na jaře a v létě pomáhat s administrativou, která je spojená s očkováním. Zároveň na hladký průběh budou dohlížet strážníci. V Teplicích se pak zapojí dobrovolníci Českého červeného kříže, kteří už minulý týden pomáhali při jednorázové akci v informačním centru, které se na jeden den proměnilo v očkovací centrum.

Radnice se také snaží pomáhat seniorům s registrací na třetí dávku. „Osamělí senioři, kteří si nevědí s registrací rady, se mohou obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Z technických důvodů ale není možné provádět registraci zájemcům telefonicky, ale je nutné, aby dotyčný přišel přímo na magistrát,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Městu budou pomáhat také dobrovolníci ze sdružení Slunečnice.

Nová místa se Krajské zdravotní podařilo vytipovat a zprovoznit díky spolupráci s magistráty Děčína a Teplic a společností vlastnící nákupní centrum Fontána. „Jsme rádi, že se nám podařilo rozšířit provoz očkovacích center i v době, kdy jsou zdravotníci potřeba především na zaplněných covidových odděleních. Chtěla bych apelovat na všechny, kteří ještě váhají, aby se urychleně nechali očkovat a pomohli tak ukončit probíhající pandemii,“ doplnila hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková.