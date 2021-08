Největší nápor na očkovací místa je minulostí. Doba, kdy každý den do velkých center v Ústeckém kraji mířily tisíce zájemců, končí. A tak velkokapacitní centra ve sportovních halách, na univerzitách či výstavišti utlumují provoz, některá už skončila, další se budou zavírat už za pár dní. Očkování se vrátí do nemocnic, kapacita špitálů na současný zájem dostačuje.

„Přesun očkovacích míst z velkokapacitních center zpět do nemocnic ve městech jsme avizovali již při zahájení jejich provozu v dubnu. Chceme postupně vrátit prostory sportovních a výstavních hal pro jejich původní užití. Všechna velkokapacitní očkovací centra se do konce srpna přesunou do nemocnic. Očkování tak bude pokračovat tam, kde původně začalo,“ uvedl krajský koordinátor očkování Petr Severa.

Kvůli očekávanému poklesu zájmu skončila už na konci července očkovací centra v Rumburku a v teplické sportovní hale. V Litoměřicích pomáhaly zvládnout největší nápor zájemců o očkování proti covidu-19 prostory na výstavišti, také tam už se ale 6. srpna vakcinace přesunula zpět do nemocnice.

Další velkokapacitní centra skončí za pár dní. Ve čtvrtek 29. srpna se bude naposledy vakcinovat na ČVUT v Děčíně, na UJEP v Ústí nad Labem a v mostecké sportovní hale. Také tam se očkování proti koronaviru přesune do špitálů. „Současný zájem už je nižší. Kdo se chtěl naočkovat, tak už většinou naočkovaný je. Očkovací centra pomohla, když byl největší nápor, dopředu se počítalo s tím, že to bude dočasné. Na současný zájem už nemocnice kapacitně dostačují,“ potvrdila Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, která spravuje sedm nemocnic v regionu.

Mimo nemocnice či polikliniky tak zůstanou očkovací místa v ústeckém obchodním centru Forum, v Žatci na náměstí Poperinge a v Podbořanech. Tam ale v areálu domova pro seniory kvůli sníženému zájmu budou místo každého všedního dne očkovat už jen dva dny v týdnu – v úterý a v pátek.

V Ústeckém kraji bylo k pondělí 23. srpna vyočkováno 798 269 dávek vakcín proti koronaviru. Alespoň první dávku tam má 416 172 lidí, což je téměř 51 % všech obyvatel kraje, včetně dětí do 12 let, které se neočkují. Dvě dávky dostalo 382 097 lidí, to je zhruba 47 %. Přes 80 % lidí v regionu dostalo vakcínu firem Pfizer/ BioNTech.

Odborníci by ale rádi viděli čísla ještě vyšší. Kraj proto plánuje dále vysílat mobilní očkovací týmy, hlavně do vyloučených lokalit a do míst, která jsou nemocnicím a vakcinačním místům vzdálenější. Velký zájem o něj byl nedávno například v litvínovském Janově, kde se přišly naočkovat stovky lidí. V průběhu září chce také kraj spustit projekt očkovacího autobusu, ten má zajíždět do vzdálenějších míst, brzy má být zveřejněný „jízdní řád“.

„Autobus bude upraven na to, aby celé očkování proběhlo přímo v něm. Lidé nastoupí, vyplní formulář a na konci autobusu je oočkují. Zároveň v něm budou moci počkat potřebných patnáct minut po vakcinaci,“ představil nápad hejtman Jan Schiller.

„Nikdo nechce, aby se opakovala situace s přeplněnými nemocnicemi. A očkování je jediná možnost, jak situaci řešit, jak s koronavirem bojovat. Snažíme se proto jít za lidmi, přesvědčit je, že očkování je potřebné. U lidí, kteří jsou naočkovaní, má těžší průběh ani ne jedno promile. Vakcína velmi dobře chrání. Očkování je jediná možná prevence, jediná zbraň proti covidu. Kdo se nechá očkovat, pomůže nejen sobě, ale i svým blízkým, když se covid nebude šířit,“ vyzval další lidi k očkování proti koronaviru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Hygienici od začátku pandemie evidují v Ústeckém kraji 124 046 případů koronaviru, celkem 2 614 lidí s covidem-19 zemřelo.

Očkovací místa v Ústeckém kraji:

Nemocnice Kadaň

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina

Nemocnice Roudnice nad Labem

Nemocnice Varnsdorf

Nemocnice Rumburk

Nemocnice Chomutov

Nemocnice Teplice

Most – sportovní hala (jen do 29. srpna), následně nemocnice Most

Ústí nad Labem, OC Forum

Nemocnice Litoměřice

Ústí nad Labem – UJEP (jen do 29. srpna), následně ústecká nemocnice

Děčín – ČVUT (jen do 29. srpna), následně děčínská nemocnicemi

Žatec, očkovací centrum na náměstí Poperinge

Podbořany, areál domova pro seniory