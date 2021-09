Očkovací autobus jezdí po velkých akcích i do odlehlejších míst kraje. Po Litoměřicích navštíví Jílové, Dobkovice, Ředhošť či Šluknovský výběžek.

Další zastávkou očkovacího autobusu byla Zahrada Čech na litoměřickém výstavišti. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

„Kam to bude?“ ptají se v běžném autobuse řidiči cestujících. „Co nejdále od koronaviru,“ mohli by říkat své přání lidé, kteří nastupují do očkobusu. Jsou jich desítky denně. Pojízdné vakcinační centrum křižuje Ústecký kraj, očkovalo se v Jirkově či na výstavách v Lounech a Litoměřicích. V týdnu vyjíždí do obcí, o víkendech navštěvuje akce.