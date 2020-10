Sdílet zkušenosti s ochranou přírody a zároveň informovat veřejnost o ekologickém významu říčního toku. To jsou hlavní cíle, které si před sebe dává iniciativa Elbe Parks, neboli Labské parky. Ta zahrnuje osm chráněných území na českém i německém území.

Za českou stranu se k iniciativě připojily Krkonošský národní park, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která spravuje CHKO České středohoří, a Správa Národního parku České Švýcarsko, za stranu německou pak Národní park Saské Švýcarsko a biosférické rezervace Střední Labe, Říční krajina Labe v Braniborsku, Labské luhy Dolního Saska a Schaalsee-Labe. Do Elbe Park se tak zapojila chráněná území od pramene řeky v Krkonoších až po jeho ústí na severu Německa.

„Jedinečné a současně velmi zranitelné ekosystémy řeky Labe mají značný význam jak pro zdraví středoevropské přírody a krajiny, tak i z hlediska takzvaných ekosystémových funkcí, tedy užitku, který přinášejí člověku,“ přiblížil význam řek ředitel sekce ochrany přírody Správy Národního parku České Švýcarsko Handrij Härtel s tím, že jednotlivá chráněná území jsou v obou zemích provázána samotnou řekou a tím jsou na sobě do určité míry závislá.

Právě proto podepsali na semináři „Labe - společné přírodní dědictví“ pořádaném Centrem Národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau zástupci národních parků a chráněných krajinných oblastí ležících podél Labe na obou stranách hranice memorandum a založili iniciativu Elbe Parks.

„Iniciativa Elbe Parks si proto klade za cíl zejména zlepšení vzájemné informovanosti o poznatcích a zkušenostech při péči o jednotlivá chráněná území, díky které budou moci lépe koordinovat své činnosti v oblasti ochrany přírody,“ řekl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Osm chráněných území

Kromě toho chce všem osm chráněných území společně šířit mezi veřejností osvětu o významu tohoto evropského veletoku. Nabídne tak pohled na řeku v širším kontextu, než to nyní zpravidla dělají jednotlivé chráněné krajinné oblasti nebo národní parky, které se věnují především charakteru a významu více než tisíc kilometrů dlouhé řeky na svém území. Díky Elbe Parks by mohly nabídnout informace o ekologickém významu Labe v širším kontextu přesahujícím poslání jednotlivých chráněných oblastí. Ty jsou totiž velmi rozdílné – od drobné horské říčky přes střední tok až po mohutnou řeku na severu Německa, kde ústí do Severního moře a dosahuje šířky až 17 kilometrů.

Podobná iniciativa není ve střední Evropě první svého druhu. Ochránce pečující o přírodu totiž inspirovalo sdružení chráněných přírodních území ležících podél Dunaje Danube Parks. To vzniklo už v roce 2007 a spolupracuje v něm 16 chráněných území z Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Srbska, Maďarska, Slovenska, Rakouska a Německa. Členové této iniciativy mezi sebou také sdílí zkušenosti z ochrany přírody, spolupracují také na prevenci, kontrole a redukci znečištění v Dunajské deltě.