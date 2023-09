Prestižní značkou Regionální potravina Ústeckého kraje se mohou pyšnit na Děčínsku. Porota na Zahradě Čech ocenila hned několik výrobců z děčínského regionu.

Logo Regionální potraviny Ústeckého kraje | Foto: regionalnipotravina.cz

Celkem devět lokálních producentů získalo ocenění před několika dny na 47. ročníku výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích. „V Ústeckém kraji letos soutěžilo 229 produktů od 52 výrobců," vypočítala Eva Češpiva, mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Ten národní značky kvalitních potravin Regionální potravina a Klasa administruje.

Značku Regionální potravina Ústeckého kraje roku 2023 získala kachní paštika s uzenými kachními prsy od společnosti Delius. Ta vyrábí v Ležkách, části obce Lubenec v okrese Louny, pod značkou Čongrády.

S vepřovým ve vlastní šťávě uspěla Farma Doupov. Sídlí v Mašťově na rozhraní Chomutovska a Lounska.

Martin Honza, provozující Farmu Růžová ve stejnojmenné obci na Děčínsku, zaujal porotu vyrobeným tvarohem. „Chováme krávy plemene jersey, jejichž mléko má vysoký obsah mléčných bílkovin a mléčného tuku. Krávy se pasou na loukách Českého Švýcarska, které nejsou chemicky ošetřovány. Produkty vyrábíme z plnotučného mléka, bez chemických a konzervačních látek se 100% podílem ruční práce,“ uvádí farma kromě jiného na svém webu.

Také mléčné výrobky, tentokrát bio kefír, ocenili hodnotitelé i na Biofarmě Hampl v Arnolticích rovněž na Děčínsku.

Vyhlášení vítězů soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje pro rok 2023 na veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích.Zdroj: se svolením SZIF

Značkou Regionální potravina je ověnčen i Onďasův rohlík z děčínského pekařství U Onďase a mrkvový dort Mrkváč od výrobce Family Bakery. Tato firma působí v Polepech na Litoměřicku. „Ocenění a výhry si moc vážíme. Regionální potravina je pro nás značkou kvality, která potvrzuje, že to, co děláme a jak to děláme, dává smysl. Jakmile tedy zákazník vidí označený produkt, ví, že dostává to nejlepší od lokálních malých podnikatelů. Díky ocenění se tak dokážeme odlišit od konkurence,“ uvedla Jana Fišerová majitelka cukrářské výrobny Family Bakery, několikanásobná držitelka ocenění Regionální potravina.

Ocenění zamířilo také do Koštic na Lounsku, do tamního lihovaru Karfíkův dvůr. Ozdobilo Koštický jeřabinový likér od Vratislava Nováka.

Osmým vítězem je Cibulová pochoutka z Lužických hor. V Kytlicích na Děčínsku ji vyrábí Petr Psota pod značkou Chutney & jamy z Kytlic.

Regionální potravinou Ústeckého kraje se stal také Guláš z jelena, vyráběný společností Vineco, respektive Natura Bohemica z Chomutova.

O značku Regionální potravina mohou soutěžit producenti zemědělských a potravinářských výrobků, kteří mají nejvýše 250 zaměstnanců. Soutěž probíhá ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy, pořádá ji Ministerstvo zemědělství. Oceněný výrobek získává právo užívat značku Regionální potravina zdarma po dobu čtyř let.

„Jedním z nejviditelnějších marketingových nástrojů je podpora značky v médiích. Například v pořadech Kluci v akci, Pečení na neděli či Herbář. Pravidelně se značkou Regionální potravina můžete setkat v časopisech Apetit, Gurmet, Forbes a na významných akcích jako jsou dožínky na Letné, vinobraní na Pražském hradě a Země živitelka,“ uzavřela mluvčí SZIF Eva Češpiva.

Předávání cen v Litoměřicích se účastnili ministr zemědělství Marek Výborný, regionální ředitel SZIF Karel Sekáč a hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.