Spolek Aktivní pes Jiříkov pořádal společně s městem již sedmý ročník oblíbené akce Dětský den s IZS. Malí i velcí sledovali ukázky práce policistů, záchranářů a hasičů. Připraveny byly i soutěže pro děti a malování na obličej. Podívejte se do galerie Deníku jak se akce povedla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.