Největší změnu přineslo pondělí 25. května pro rodiče malých školáků. Ti totiž mohli poprvé po více než dvou měsících vyrazit mezi své kamarády do školy. Ale i tam musí dodržovat určitá omezení, stejně jako učitelé. Například o přestávce musí nosit roušku, během vyučovacích hodin ji ale mohou sundat. „Dorazila přibližně polovina dětí, v každé třídě okolo dvanácti třinácti žáků. Pouze v pátých třídách přišli téměř všichni, takže jsme každou třídu museli rozdělit na dvě skupiny,“ uvedl zástupce ředitelky školy na Máchově náměstí v Děčíně Martin Lána.

Podobná situace je i v dalších školách na Děčínsku. Například do školy v Lipové přišlo 31 dětí ze 49. „Máme ve škole tři učebny, takže to problém nebyl,“ popsala situaci v této malotřídce její ředitelka Hana Šulcová. Většina z dětí, které v pondělí do lipovské školy nedorazily, jsou navíc v ozdravovně. Takže je možné předpokládat, že po návratu domů půjdou i do školy.

Otevřít mohly v pondělí také i ty restaurace, které nemají předzahrádku. V rámci uvolňování restrikcí totiž ministerstvo zdravotnictví dovolilo přivítat hosty i ve vnitřních prostorách hospod. Jednou z restaurací, která v pondělí otevřela, byla Prokopka v Děčíně. „Museli jsme zabezpečit hygienu, změnit rozestavení stolů tak, aby odpovídalo požadavku na rozestupy. Obsluhovat budeme v rukavicích a rouškách,“ popsala spolumajitelka Prokopky Radka Hronková, co museli před otevřením udělat.

Kuchaři si budou muset převlékat každých pět hodin oblečení. Na hosty čeká také dezinfekce a jednorázové jídelní lístky, které jsou určené vždy pouze pro jednoho klienta. Pak je obsluha vyhodí. Nápojové lístky číšnice po odchodu každého hosta vydezinfikují, stejně jako stůl a židle. „Všichni zaměstnanci prošli také školením jak a co mají dělat. Všichni také musí mít nové zdravotní průkazy,“ dodala Hronková.

Své poprvé si připsala také železnice. Děčínem v pondělí projely první mezinárodní expresy mezi Prahou a Berlínem, do Hamburku a Kielu, kam některé z nich běžně míří, ale zatím nejezdí. „V první etapě obnovení mezistátní dopravy pojedou vlaky Berliner pouze třikrát denně mezi Prahou a Berlínem. Na hranicích však budou zatím až do ukončení příslušných opatření probíhat namátkové kontroly cizineckou policií. Vlaky pak budou pokračovat za hranice až po této proceduře,“ uvedly České dráhy na svém webu. Před začátkem koronakrize jezdily vlaky EuroCity v dvouhodinovém taktu. K tomu se Dráhy chtějí postupně společně s uvolňováním opatření spojených s šířením koronaviru vrátit.

Oproti tomu vlaky z Děčína přes Bad Schandau a Sebnitz do Dolní Poustevny zatím nejezdí a není ani jasné, kdy by opět mohly vyjet. Lidé z Poustevny tak musí při cestě vlakem do Děčína s přestupem přes Rumburk, což jim zabere přibližně dvě hodiny. Přímým vlakem přes Německo je to o polovinu rychlejší.