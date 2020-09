V sobotu 26. září dopoledne skončilo v Děčíně letošní léto, po Labi jej odvezli do Německa. O střídání ročních období se v Děčíně již dlouhé roky stará Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou, sobotní odvoz léta se nesl ve výrazně komornějším duchu než v minulých letech.

Léto v Děčíně definitivně skončilo, odvezli jej do Němec. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Částečně za to mohlo nepříjemné deštivé a chladné počasí, částečně také nejnovější omezení, která zapovídají vstup na území Německa bez testu na covid. Na cestu se tak vydala jen jedna loď děčínských vodních skautů, kteří dovezli léto až do Hřenska. Tam je v polovině řeky, kde prochází statní hranice, poslali dál do Německa.