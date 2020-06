Expozice Zvířata z chladných krajů“ má nové obyvatele. Novým druhem v děčínské zoologické zahradě jsou kozorožci dagestánští. Černí čápi se stali rodiči navzdory věku.

Mládě čápa černého. | Foto: ZOO Děčín

Velké překvapení přichystal pár černých čápů svým ošetřovatelům v děčínské zoologické zahradě. I přes jejich velmi pokročilý věk se jim podařilo vysedět tři mláďata. „Čáp černý se ve volné přírodě dožívá 15, výjimečně až 20 let. Našemu samci je úctyhodných 25 let a samice je přibližně stejně stará, ale její přesný věk neznáme, protože byla v roce 1999 přijata do olomoucké zoo jako hendikepované zvíře z volné přírody, odkud o tři roky později odešla k nám,“ vysvětlil zoolog Roman Řehák.