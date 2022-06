Stačí vyběhnout pár schodů a skočit na širokou skluzavku vedoucí do jednoho z venkovních bazénů. „Skluzavka je dlouhá 11,7 metru a stála přibližně 1,9 milionu korun,“ uvedl ředitel Děčínské sportovní Igor Bayer. Instalace nové atrakce byla o něco snadnější, než pokud by se muselo stavět od začátku. V bazénu totiž byla od jeho vybudování před dvaceti lety hotová příprava na zakončení skluzavky. Stejně jako na protějším konci téhož bazénu je připravený dojezd pro venkovní tobogán. I o ten by se měla v budoucnu nabídka děčínského plaveckého areálu rozšířit. „Musíme mít nabídku takovou, aby byl náš plavecký areál co nejvíce lákavý nejen pro Děčínské, ale i pro návštěvníky z okolí,“ řekl primátor Jiří Anděl.