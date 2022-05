Ve spodních patrech žebříčku se nachází převážně obce v chalupářských oblastech, kam si řada majitelů chalup po desítkách let prázdninových a víkendových pobytů přehlásila své trvalé bydliště. Svou roli hraje i nedostupnost škol nebo velmi vysoká cena nemovitostí v těchto lokalitách.

Patří mezi nejkrásnější obce okresu Děčín, jezdí do nich zástupy turistů prakticky z celého světa. Obklopuje je příroda a hluboké lesy. Přesto se v nich malým dětem příliš nedaří. Řeč je o vyhledávaných chalupářských destinacích, které mají nejnižší podíl dětí do 14 let. Vůbec nejméně jich podle údajů z loňského sčítání obyvatel žije v Doubici, vesnici s přibližně 110 obyvateli.

Mladších patnácti let jich je pouze 7,9 procenta. „Mladých je u nás ve vesnici hodně málo a od toho se odvíjí i počet dětí. O víkendu je tu spousta dětí, takže si Vojta má s kým hrát. V týdnu je to okolo osmi dětí,“ říká tatínek dvou dětí Filip Molčan z Doubice.

Podle jeho názoru jsou největším problémem školy. Ty nejbližší jsou v Rumburku, v Krásné Lípě nebo v Chřibské. „Jediné, kam se je možné dostat autobusem, je Rumburk. A to navíc ještě jen v létě, v zimě často nedojede. Problematická je také kvalita škol,“ popisuje zkušenosti Molčan, který svého syna Vojtu vozí do školy do více než patnáct kilometrů vzdálené České Kamenice.

„Nedávno jsme řešili s dvojicí mladých lidí z Prahy, že by se k nám přestěhovali i s dětmi. Ale pohořelo to na tom, že jsou zvyklí na nějaké zázemí ohledně škol nebo volnočasových aktivit,“ dodává Molčan, který svého rozhodnutí přestěhovat se před mnoha lety z Děčína do Doubice nelituje.

Svou roli hraje také velmi vysoká cena nemovitostí v těchto lokalitách. Ceny totiž zpravidla začínají na pěti milionech za nepříliš udržovanou chalupu. Všechny domy jsou nyní obsazené a nedostatek je i stavebních parcel. „Jako obec máme jen jeden stavební pozemek. Zbytek je v soukromých rukách a jejich majitelé je nyní prodávat nechtějí,“ přibližuje další limity možného růstu starosta Doubice Jan Drozd.

Pokud se dnes někdo nový do Doubice přihlásí k trvalému pobytu, je to některý z chalupářů, který se rozhodl strávit důchod v této malebné vesničce. Z přibližně 240 domů jich je totiž trvale obydlených jen šedesát. Velmi podobná situace je v i dalších podobně exkluzivních obcích, jako je Hřensko, Jetřichovice nebo Kytlice. A to včetně velmi malého podílu dětí.

Naopak největší podíl dětí je v Bynovci. Je to o to paradoxnější, že v obci nemají ani školu, ani školku. Přesto je zde téměř 24 procent obyvatel ve věku do 14 let.

„Bynovec má obrovskou výhodu v tom, že jste za nějakých osm minut v Děčíně. Přes vesnici jezdí dvě autobusové linky. Navíc je zdejší prostředí krásné a láká ke stavbě nových domů. Prostě je to úžasné místo k žití,“ má jasno Ladislav Hruška, který má dvě děti a svou vesnici by za jiné bydlení nevyměnil. „I když to znamená neustálé pendlování mezi Bynovcem a Děčínem, kam vozíme děti na kroužky,“ dodává hrdý Bynovečák.

Podle starosty Jana Pavliše se do Bynovce v poslední době přistěhovala řada rodin z Děčína. „Svou roli hrají i rodinné vztahy, kdy lidé prostě chtějí u nás bydlet. Obec přitom žádné volné stavební parcely nemá, stavebníci si je musí kupovat od soukromníků,“ vysvětluje starosta Bynovce. Za posledních třicet let se počet obyvatel této malé obce nedaleko Děčína zvýšil o polovinu, v současné době zde žije přibližně 335 lidí. Z toho je 79 dětí do patnácti let.

Přes pětinový podíl dětí se dostal kromě Bynovce již jen Jiřetín pod Jedlovou. Z trojice největších měst se celostátnímu průměru 16 procent dětí přiblížil pouze Rumburk, který je přesně na hranici. V Děčíně tvoří děti 15,8 procenta všech obyvatel, ve Varnsdorfu je to pak ještě o desetinu procentního bodu méně.