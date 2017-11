O práci strážníka lidé nestojí

Děčín - Městská policie chce posílit pěší hlídky na problémových místech Děčína.

Ilustrační foto. Městská policie Děčín.Foto: Archiv MP

Městská policie v Děčíně se rozhodla přibrat deset nových strážníků, aby mohla mít více lidí v ulicích. Sehnat nové lidi se jí ale dlouhé měsíce nedaří. Nové zaměstnance nemohou sehnat ani úřady.



„V době velmi nízké nezaměstnanosti se kvalitní zájemci hledají obtížně, vhodných uchazečů máme zatím minimum,“ řekl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Kvůli nedostatku zájemců ale nechce snižovat požadavky na uchazeče.



„Stejně jako v jiných zaměstnáních počítáme s tím, že spoustu věcí je budeme muset naučit,“ řekl Horák.



Děčínské městské policii v současné době chybí k naplnění stavu tři strážníci. Od nového roku by pak měla mít v uniformě sedmdesát mužů. Dohromady tak musí sehnat třináct lidí.

Po absolvování školení a skončení zkušební doby přitom městská policie nabízí plat nad regionálním průměrem, pět týdnů dovolené, stravenky nebo mobilní telefon.

Problémy se sháněním nových zaměstnanců má městská policie i přesto, že se od příštího roku snižuje věk, od kterého je možné jako strážník nastoupit. Doposud byla hranice nastavena na 21 let, od příštího roku to bude 18 let. Tedy stejně jako u republikové policie.

Takto mladí strážníci ale například nebudou moci nosit zbraň, to bude možné až od 21 let.



Zájemce o práci strážníka musí mít také alespoň maturitu. Jenže takových lidí je na trhu práce velmi málo. V evidenci úřadu práce sice bylo v celém okrese Děčín na konci září více než pět tisíc lidí. Jenže alespoň maturitu má méně než pětina z nich, pouze 932 lidí. Teprve z nich si může městská policie vybírat například podle jejich fyzické zdatnosti.

Dříve přitom městská policie problémy s nedostatkem zájemců o práci strážníka neměla. „Když jsme zveřejnili informaci, tak se nám scházelo poměrně hodně dotazníků a neměli jsme problém sehnat nové lidi,“ doplnil Horák.

Podobné potíže hlásí také městské úřady. Ty si dokonce mezi sebou zaměstnance navzájem přetahují. Například městský úřad v Rumburku v současné době hledá pět lidí.

NÁROČNÁ PRÁCE

Stejně jako strážníci, tak i úředníci potřebují specializované zkoušky, musí sledovat změny zákonů.



„Naše úředníky zatěžuje neustále narůstající administrativa ze strany státu. Pod velkým tlakem jsou například pracovnice na sociálním odboru, tuto náročnou práci opravdu nemůže vykonávat každý,“ říká mluvčí rumburské radnice Luděk Stínil.



Na úřednických pozicích navíc nejsou natolik velké platy, aby úřady mohly konkurovat soukromým firmám. „Snažíme se lidem zvyšovat osobní ohodnocení a poskytovat různé zaměstnanecké benefity, například výuku jazyků,“ uvedla tajemnice rumburského městského úřadu Dagmar Žáková.