O podobě nové lávky pro pěší a cyklisty rozhodnou architekti

Děčín - Děčín se pouští do architektonické soutěže podruhé.

Snadnější a bezpečnější cestu z Děčína do Podmokel cyklistům i pěším poskytne nová lávka propojující oba břehy Labe. Ta má v budoucnu vést podél železničního mostu v centru města. O vybudování lávky se hovořilo řadu let, nynější vedení radnice chce vypsat architektonickou soutěž.



„Propojení obou břehů Labe po železničním mostě by velmi pomohlo cyklistům jedoucím z centra do Podmokel. O vybudování lávky se dlouhodobě uvažuje právě z důvodu bezpečnosti,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

O vybudování lávky pro cyklisty a pěší uvažovala i předchozí vedení města. Kvůli finanční náročnosti však od stavby vždy upustila. Lávka totiž měla vyjít až na 20 milionů korun.

„My se o realizaci této cesty pro cyklisty také snažíme. Jednáme s Ústeckým krajem o pomoci s financováním. Chceme se připravit na případný dotační titul,“ řekla primátorka města Marie Blažková.



Děčínští radní na svém posledním jednání rozhodli o vypsání architektonické soutěže. Projekt, který má totiž město v současné chvíli k dispozici, je více než deset let starý.

ROZHODNE I ESTETIKA

„Mosty Děčína jsou naší dominantou a jejich vzhled je pro nás důležitý. Pokud se podaří lávku jednou vybudovat, měla by zapadat do krajiny a být kvalitní součástí stavby železničního mostu. Znamená to tedy, že by neměla být pouze funkční, ale také estetická,“ vysvětlila primátorka.



Radní také diskutovali o termínech soutěže. Ta by měla proběhnout zhruba do srpna příštího roku. Následovat bude projekční činnost včetně příslušných povolení. „Tady vidím horizont do konce roku 2019. Jsou to však zatím hrubé odhady,“ doplnila primátorka.

Letos v listopadu chce radnice společně s odborníky a městským architektem uskutečnit dvě setkání s obyvateli města. Na nich se lidé seznámí například s návaznostmi stavby a případným vybudováním jezu, napojením na cyklostezkua podobně.

„O tom, jak by měla lávka vypadat, o architektonické soutěži a v neposlední řadě o dalších návaznostech na plánovanou stavbu se bude diskutovat v úterý 7. listopadu v 16 hodin na levém břehu u cedule označující grilovací místo,“ zve na setkání Lakomá.

Setkání na pravém břehu proběhne o týden později, tedy 14. listopadu v 16 hodin. Sraz se zájemci a odborníky bude u Rogala.