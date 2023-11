Pozemek původně patřil k továrnické vile , jež stojí nad ním, později byl v tomto domě internát, který parcelu využíval společně se školkou jako zahradu. Nově by zde měl podle záměru vyrůst zubařský dům. Právě to vidí opoziční zastupitel za ODS Tomáš Brčák jako velkou výhodu zamýšleného prodeje. „Kolik lidí dnes nemá v Děčíně zubaře? Třeba já jezdím k zubaři do Prahy. Ostatní města, jako je třeba Česká Kamenice, se snaží, aby přilákala zubaře nebo praktické lékaře, kteří v regionu chybí,“ řekl na jednání zastupitelstva Brčák.

Proti prodeji se v minulosti vyslovilo družstvo Vzletný racek, které vlastní sousední dům. Pochyby vyslovili také někteří zastupitelé. „Z mého pohledu se jedná o park. Je to zelená infrastruktura, která je pro tu lokalitu z pohledu budoucnosti hodnotná, i když to tak dnes možná nevidíme,“ vyjádřil svůj nesouhlas s prodejem Otto Chmelík (VPD) s tím, že podle jeho názoru není tato parcela vhodná pro zástavbu.

Podle primátora Jiřího Anděla (ANO) v místě další zeleň je, zmínil nedalekou zahrádkářskou kolonii nebo park u Thunské kaple.„Určitě je dobře, že tu někdo chce investovat do zdravotnického zařízení, ale jsem přesvědčen, že lze najít jiné řešení bez toho, že zničíme kus zelené infrastruktury,“ doplnil Chmelík, který kritizoval také prodej pozemku před dokončením stavby. Odkázal při tom na zkušenosti z Ústí nad Labem, kde město nedávno velmi draze zpětně vykoupilo pozemek s rozestavěnou budovou v centru města.

Zájem o zachování nájmu nebo koupi projevili také současní nájemci, kteří mají pozemek už mnoho let od města pronajatý a starají se o něj. V současné době slouží jako zahrada, tomuto účelu by jej současní nájemci chtěli ponechat. Zároveň by na něm chtěli vybudovat veřejnou prádelnu.„Zubařů mají málo všechna města. O tom, že by investor přivedl další zubaře, nebyla žádná zmínka. Rozumím tomu, že chcete, aby tady ten zubař zůstal. Ale není problém, aby lidé dojížděli do pár kilometrů vzdáleného Jílového, kam by se pan zubař mohl přestěhovat,“ argumentovala před zastupiteli Vladimíra Rojková.

Obává se také o to, že případná zástavba části pozemku poškodí vzrostlé stromy mnohdy staré i sto let. „Když jsme se před dvanácti lety přistěhovali, byla to zarostlá pustina a nikdo tam nechodil, nikdo si tam nehrál. Teprve když jsme si ten pozemek pronajali, tak jsme tu zahradu začali upravovat a postavili tam pro naše děti hřiště,“ dodala Rojková s tím, že by se nájmu zahrady i vzdali, pokud by zde vznikl veřejný park.

Zastupitelé už při vyhlašování záměru stanovili několik podmínek pro případný budoucí prodej. Investor musí budovu postavit do čtyř let od podpisu kupní smlouvy, dům nesmí mít více než čtyři podlaží a zabírat více než polovinu pozemku, tedy 800 metrů čtverečních, zároveň si město vyhrazuje na 15 let předkupní právo. Zdravotnické služby bude muset investor v novém domě provozovat nejméně 15 let a jeho podobu budou muset ještě před uzavřením smlouvy schválit orgány města včetně příslušné komise. Tato problematika by běžně připadla komisi architektury a urbanismu, tu ale v současné době Děčín nemá. Není tak jasné, která komise bude případný návrh posuzovat.

