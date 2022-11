Kříž nastupuje do ředitelského křesla čtyři měsíce poté, co v Českém Švýcarsku začal hořet historicky největší požár, který zasáhl na obou stranách hranice více než 1 200 hektarů lesa. „Pro mne je primárním úkolem, kterému se chci věnovat hned po nástupu do funkce, stabilizace vztahů s obcemi a dalšími partnery v regionu. A také stabilizace pracoviště správy národního parku, které bude po intenzivním stresu spojeném s požárem potřebovat podporu,“ řekl Kříž na své první tiskové konferenci po jmenování ředitelem. Už na začátku prosince by se mělo uskutečnit i za přítomnosti ministra Jurečky setkání se starosty.