Kromě toho si osadní výbor vytkl jako svůj úkol snahy o zachování venkovského charakteru Křešic nebo společného zvelebování a budování této městské části. Zaměřit se chce například na problémy s dětským hřištěm, hasičárnou nebo chystanou výstavbou průmyslových hal na zelené louce. „Z relativně klidných domečků se stane nepříliš příjemné místo, kde z jedné strany budou mít domov důchodců a z druhé strany fabriku s údajně bezhlučným provozem,“ vysvětluje další člen osadního výboru Luděk Kaisr. Podle jeho slov je velkým problémem Křešických také doprava. „To nás překvapilo, že největší problém, který přednesli na informační schůzce, byla doprava. To znamená rychlý provoz na hlavní silnici, hustý provoz v obci, kvalita silnic, parkování, chybějící přechody,“ vyjmenovává další problémy Křešic Kaisr. „U nás se všichni pěkně rozjedou, soused dole v zatáčce už ani nestaví plot,“ popisuje komplikovanou situaci na klesání na hlavní silnici třetí členka výboru Jitka Glöcknerová, která je stejně jako zbývající dva členové výboru rodilá Křešičanka. V oblasti dopravy by se mohlo místním ulevit, protože město plánuje umístit do Křešic úsekový radar, který by měl pomoci ke zklidnění dopravy.

Osadní výbor chce také oživit komunitní život v Křešicích a více propojit místní obyvatele. „Na tom chceme stavět. Chceme zapojit všechny spolky, myslivce, hasiče nebo školu Nativity tak, aby spolupráce i pokračovala v ještě intenzivnější podobě,“ říká Luděk Kaisr. Podle Jitky Glöcknerové o podobnou činnost mezi Křešickými zájem je. „Sešli jsme se ještě jednou po té první schůzce a zájem byl docela velký. Vedli jsme tam takové sousedské rozhovory,“ připomíná Glöcknerová další setkání v hasičárně, na které místní dorazili i s napečenými buchtami a o podobná setkání by stáli častěji.