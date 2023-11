Nečekaného nového obyvatele Českého Švýcarska odhalily fotopasti. Podle snímků z loňského roku se národním parkem proháněla kočka divoká. Na její fotografie narazili odborníci z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity při vyhodnocování série snímků z loňského března, které zachycují kočku s typickými rozlišovacími znaky pro kočku divokou.

Fotopast zachytila v České Švýcarsku kočku divokou. | Foto: NP České Švýcarsko

Fotopast kočku zachytila v místech, která nezasáhla loňský velký lesní požár a která jsou na hranici klidového území. Správa Národního parku České Švýcarsko se nyní snaží výskyt kočky divoké na svém území potvrdit. „Zoologové umísťují fotopasti cíleně a s využitím vnadidla, které je pro kočky mimořádně atraktivní. Jedná se o výluh z kozlíku lékařského, kterým je potřísněný dřevěný kolík umístěný před vlastní fotopastí,“ říká mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Odkud kočka divoká do Českého Švýcarska přišla, není zatím jasné. Pokud by se potvrdil trvalý výskyt, České Švýcarsko by se tak stalo jedním z mála míst v Česku, které tato vzácná šelma obývá. Nejbližší místa jejich potvrzeného výskytu v Česku jsou na Šumavě, v Beskydech nebo v Doupovských horách.

Pokud se kočka divoká v území vyskytuje trvale, zvýšila by se také šance, že se kromě fotografií podaří časem získat i vzorky srsti a podrobit je analýze DNA. Tato analýza by pak poskytla i bližší informace o původu kočky či míře případného křížení s kočkou domácí. „Vzhledem k tomu, že se jedná o snímky pořízené za denního světla, jejichž kvalita je mimořádná, lze říci, že se velmi pravděpodobně jedná o téměř čistou kočku divokou, která má všechny typické rozlišovací znaky a naopak nenese žádné zjevné znaky křížence,“ vysvětluje zoolog správy národního parku Martin Valášek.

V minulosti byl v Českém Švýcarsku zaznamenán také další druh velké kočkovité šelmy, rys ostrovid. Také tuto šelmu zachytily fotopasti, ochránci přírody našli také typické škrábance na stromech či srnky vytažené vysoko do větví. Naposledy se jej podařilo zachytit před více než deseti lety. Je ale pravděpodobné, že se občasně v Českém Švýcarsku při tahu krajinou vyskytují stále. Jeden rys totiž využívá území o velikosti až 350 kilometrů čtverečních, tedy více než čtyřnásobek rozlohy národního parku.