V pondělí 7. března začne další uzavírka Nového mostu v Děčíně, tentokrát se silničáři pustí do opravy jeho severní části. To si vyžádá i dopravní omezení.

Oprava Nového mostu v Děčíně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Směrem z Podmokel nebude možné vyjet přímo na Kamenickou ulici, která bude částečně jednosměrná směrem do centra města, ale přes Benešovskou. Přes tuto ulici povede nájezd na most také v opačném směru, navíc nebude možné sjet na Staré Město. Při příjezdu od Ústí nad Labem po Vilsnické spojce pak bude nutné sjet na kruhový objezd u Lidlu a teprve následně pokračovat na Nový most.

