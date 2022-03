Další etapa rekonstrukce hlavního průtahu městem od východu na západ měla původně začít až v polovině března. „Letošní zima, ačkoliv byla mírnější, tak byly velmi ostré tepelné výkyvy a velmi se podepsala na zbytcích mostní konstrukce a svrchní vozovce. Projektantem byl stav mostu označen za havarijní. Tuto část mostu jsme tak uzavřeli pro veškerou dopravu o týden dřív. Díky flexibilitě zhotovitele mohly již začít přípravné práce,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Se severní částí mostu by měla být Skanska hotová do konce června, následně se pak vrátí na jižní most, kde bude pokračovat v na podzim zahájené rekonstrukci. „Po jejím dokončení by měl mít most životnost, pokud budeme hovořit o svrchní obrusné a ložní vrstvě, nejméně patnáct let,“ doplnil Rýdl.

FOTO: Těžké stroje v akci. V Děčíně pokračuje dostavba nemocnice

Uzavření mostu přineslo také značné dopravní změny a s nimi spojené komplikace. V první den uzavírky se táhly kolony aut téměř celým širším centrem města. Řidiči nyní nemohou sjet z Nového mostu přímo na Kamenickou ulici, která je částečně jednosměrná směrem do centra města, ale přes Benešovskou. Přes tuto ulici vede nájezd na most také v opačném směru, navíc není možné sjet na Staré Město. Při příjezdu od Ústí nad Labem po Vilsnické spojce je nutné sjet na kruhový objezd u Lidlu a teprve následně pokračovat na Nový most.

Kromě Nového mostu Ředitelství silnic a dálnic připravuje i další opravy silnice mezi Libercem a Teplicemi, po které denně jezdí tisíce aut směrem k dálnici. Tím nejviditelnějším problémem je sesuv krajnice na Teplické ulici v nejužším místě celého průtahu městem. Přímo pod silnicí protéká Jílovský potok, do kterého se začíná silniční val pomalu sesouvat. „Původně jsme plánovali pouze opravu asfaltových povrchů. Došlo tam ale k sesuvu, proto nyní připravujeme dokumentaci na opěrnou zeď, aby byl celý úsek zpevněný,“ řekl vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Vít Plechatý s tím, že letos by měla být dokumentace včetně stavebního povolení hotová a samotná stavba by měla začít příští rok.