Novou šéfkou zámku v Lánech se má stát bývalá ředitelka zámku v Děčíně

Od října by měl mít zámek v Lánech, který slouží již od první republiky prezidentům, novou ředitelku. Tou by se měla stát bývalá ředitelka děčínského zámku Iveta Krupičková, která vedla nejvýraznější památku ve městě 12 let. V Lánech by měla nahradit Kateřinu Rýdlovou, která dala k poslednímu zářijovému dni výpověď.

Bývalá ředitelka děčínského zámku Iveta Krupičková. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech