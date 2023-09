/FOTO, VIDEO/ Na nové třídy se mohou těšit děti i učitelé ze základní školy na Máchově náměstí v Děčíně. Dělníci nyní pracují na modernizaci tříd například pro výuku výpočetní techniky, 3D tiskovou laboratoř nebo jazyků. Součástí velké modernizace za přibližně dvacet milionů korun je také venkovní učebna. Na škole zároveň opravují i střechu a část fasády.

Na základní škole na Máchově náměstí v Děčíně se mohou těšit na nové třídy. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

„Dohromady připravujeme šest učeben plus venkovní zázemí,“ říká ředitel Máchovky Martin Lána. V nejvyšším patře nyní budují dělníci novou učebnu jazyků, která bude v prostorech dřívější třídy, která ale již svými parametry nevyhovovala současným potřebám. Tato třída bude, i s ohledem na to, že je pod střechou, vybavena i klimatizací.

Kromě toho zde vznikají i nové učebny výpočetní techniky a úplnou novou bude 3D tisková laboratoř. Škola na Máchově náměstí 3D tisk využívá pro výuku již nyní, nová laboratoř ale nabídne mnohem širší spektrum využití. „Budeme tam mít osm 3D tiskáren, takže půjde tisknout opravdu velká spousta věcí. Zároveň umožní tisknout i z více materiálu, což opět rozšíří naše možnosti,“ přibližuje modernizaci Martin Lána. Trojrozměrný tisk slouží žákům například ve školních projektech, kdy si například modelovali představy o okolí své školy.

V nižších patrech pak vznikla nová třída pro výuku biologie, ke které byl přistavěn i kabinet. Stejnou proměnou prošel i kabinet a učebna chemie. Všechny třídy prošly nebo prochází stavebními úpravami, součástí projektu je totiž také pořízení moderních učebních pomůcek. Budou také vybavené digitálními technologiemi, které například umožní připojit se do výuku komukoliv, kdo nebude ve třídě. To znamená, že se budou moci nejen připojit například děti z domova, ale bude možné si pozvat do výuky i zajímavé hosty, kteří se vzdáleně připojí.

Kromě tříd uvnitř školy v těchto dnech začíná také budování venkovní třídy, která bude například vybavena malou větrnou elektrárnou. „Chceme ukázat, jak být soběstačný ve výrobě energie a jak to v reálu vypadá, co je možné pomocí takové elektrárny pohánět. A vyhodnocovat si, zda je lepší větrná nebo solární elektrárna,“ říká Martin Lána. Kromě větrné elektrárny totiž budou mít ve škole na Máchově náměstí také solární panely na střeše.