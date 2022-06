Novou učebnu plnou nejmodernějších technologií budou na základní škole na Východní ulici ve Varnsdorfu. Zastupitelé na svém posledním zasedání souhlasili s financováním jejího vybudování, které vyjde na více než 3 miliony a až z 90 procent by jej měla pokrýt dotace.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

V nové učebně se budou vyučovat polytechnické obory, robotika a digitální technologie. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by se začít s přestavbou na moderní bezbariérovou třídu v lednu příštího roku, hotovo by pak mělo být nejpozději do prosince 2023.