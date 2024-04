Pohodlnou většinou pěti hlasů zvolili zastupitelé Kateřinu Horákovou, ačkoliv ještě v pondělí ráno nebylo jasné, zda se povede novou starostku zvolit. „Jisté to bylo až dneska odpoledne. Prioritou je dát finanční kondici do pořádku. A mít v obci pořádek,“ řekla krátce po zvolení novopečená hřenská starostka. Ta se bude muset v příštích letech vyrovnat s následky kůrovcové kalamity a velkého požáru a s tím spojeným úbytkem turistů. „Národní park je náš soused, ale zároveň si musíme chránit své zájmy. Prioritou tak pro nás bude otevřít Edmundovu soutěsku,“ zmínila Horáková hlavní dřívější příjem Hřenska. To se muselo vyrovnat s výpadkem financí dosahujícím až třicet milionů korun, kvůli tomu muselo propustit i řadu zaměstnanců.

Horákovou do funkce navrhli hned dva zastupitelé, jedním z nich byl i bývalý dlouholetý starosta Zdeněk Pánek, který rezignoval k poslednímu dni loňského roku. Od té doby Hřensko starostu až do pondělí nemělo. „Myslím si, že poté, co jsem rezignoval, se k tomu postavila velmi aktivně a udělala dost poctivé práce. Myslím si, že bude schopná Hřensko dovést do řádných voleb,“ podpořil Pánek Horákovou.

Gabrielina stezka i Edmundova soutěska zůstanou zavřené, nelze nad nimi kácet

Její zástupkyní bude Alena Pačáková. Ta nahradila Roberta Mareše, který se rozhodl k poslednímu dubnovému dni rezignovat nejen na post místostarosty, ale i na funkci zastupitele. Svůj krok nechtěl po jednání nijak komentovat. „Chtěl bych panu Marešovi za jeho práci, kterou odvedl, poděkovat, byl velmi aktivní. Já osobně jsem nezaregistroval, že by preferoval zájmy národního parku, vždy jednal ve prospěch obce,“ řekl v pondělí Zdeněk Pánek. Mareš totiž zároveň pracuje jako šéf lesů správy národního parku, podle některých se tak mohl dostávat do střetu zájmů.

Zastupitelstvo opustil také Roman Pluháček, dohromady v tomto volebním období rezignovli tři zastupitelé. Hřenské zastupitelstvo tak bude mít až do konce volebního období místo sedmi jen šest členů. V posledních komunálních volbách totiž kandidovalo jen jedno sdružení nezávislých kandidátů, která již vyčerpala všechny náhradníky. „Byly nějaké neshody. Ale doufám, že to překonáme a nebude to třeba řešit nijak radikálně. Chci, aby to tu bylo hezké a zase sem začali jezdit lidi, abychom nebyli pořád na internetu hatění. Aby se lidé vrátili do hezké obce,“ dodala na závěr nová starostka Kateřina Horáková. Krokem ke zkrášlení obce by pak podle jejího názoru mohla být redukce stánků, která by mohla přispět v případě požáru i k větší bezpečnosti obce.

