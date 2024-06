Celkem Varnsdorf prodává více než 102 tisíc metrů čtverečních pozemků, samotná hala by měla zabrat přibližně čtvrtinu, tedy dva a půl hektaru. „Byli jsme osloveni jedním klientem, který působí v perimetru 20 kilometrů od Varnsdorfu, že potřebuje moderní průmyslovou halu, kam soustředí část výroby i v rámci Evropy. Jedná se o lehkou průmyslovou výrobu,“ popsal záměry s pozemkem koordinátor výstavby průmyslových hal a komerčních nemovitostí CTP Roman Lohr.

Společnost CTP jednotlivé nemovitosti staví a následně pronajímá koncovým uživatelům. Za metr čtvereční by investor měl zaplatit 900 korun bez DPH, celková cena za celý pozemek pak přesahuje 92 milionů korun. Při porovnání s jinými podobnými průmyslovými areály vychází kupní cena pro Varnsdorf velmi výhodně. Například v největší průmyslové zóně v Ústeckém kraji Triangle u Žatce zatím poslední investoři zaplatili kraji za metr čtvereční 730 a 785 korun. V průmyslové zóně Triangle v současné době působí 13 firem. Na konci roku 2023 zaměstnávaly celkem 5000 lidí. Rozloha zóny je 364 hektarů, pro investory zbývá několik desítek hektarů volných ploch. Většina továren, které v Triangle působí, je z automobilového průmyslu.

Firma zatím odtajněná nebyla

O jakou firmu se v případě Varnsdorfu jedná, zatím CTP nechce kvůli ochraně tajemství prozradit. Ve firmě v současné době pracuje přibližně 500 zaměstnanců. „Všichni tito zaměstnanci by byli přesunuti do tohoto nového závodu. Nehrozí tak, že by to byli nějací noví agenturní zaměstnanci,“ řekl Lohr.

Podle informací Deníku by se do nové průmyslové zóny měl přestěhovat velký výrobce z okolí Varnsdorfu, který se zaměřuje i na automotive. Podle Lohra, který odmítl říct konkrétní jméno, se jedná o společnost s celosvětovou působností, která má pobočky kromě Česka také v Nizozemsku, Německu nebo Spojených státech amerických.

Zastupitelé se při projednávání prodeje zajímali především o hlučnost zamýšleného provozu, v sousedství tohoto pozemku jsou totiž stavební parcely a domy. Ptali se také na další zátěž, jako jsou emise nebo dopravní zatížení.„Předpokládá se přibližně 30 kamionů denně. Pět set lidí denně do práce samozřejmě přinese nějaké zatížení,“ odpověděl na dotazy Roman Lohr, který připustil problémy s přivedením pitné vody a odvodem dešťových vod.

Než bude možné novou továrnu zprovoznit, čeká investora ještě poměrně hodně práce. Kromě běžného územního a stavebního řízení bude nutné zajistit napojení na silnici na Studánku. I s ohledem na složitost a nejistotu úředního schvalování celého projektu bude kupní smlouva uzavřena až po úspěšném získání územního rozhodnutí, nejpozději však do tří let od jeho získání. Následně bude mít CTP 30 dní na to, aby zaplatila kupní cenu.