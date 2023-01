Nepříjemností začalo druhé kolo voleb na Nové Olešce na Děčínsku. Krátce po otevření volební místnosti ji bylo nutné opět zavřít, začalo v ní totiž hořet.

"Začalo hořet od krbu, od kterého chytla příčka zateplení. Následně bylo nutné rozebrat okolí krbu," uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. To znamenalo jediné, co nejrychleji najít nové místo a volební místnost přestěhovat. Z kulturního domu na Nové Olešsce se komisaři i s veškerým vybavením přestěhovali do restaurace Myslivna na Staré Olešce, která také spadá pod Huntířov.