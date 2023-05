„Počítejte s tím, že se přijedeme podívat, jestli se nám o ni dobře staráte,“ říká se smíchem na dvoře českokamenické stanice hasičů velitel dobrovolných hasičů z Kytlic Jan Havránek a předává svému kolegovi z Chřibské klíčky od cisterny, která doposud sloužila v Kytlicích. Jen chvíli na to dostává klíčky od jiné, o čtvrt století mladší cisterny MAN. „Tatra je veliká srdcařina pro fajnšmekry techniky. Doba výroby MANu je ale úplně někde jinde. Má perfektní interiér, sedačka je jak v zájezdovém autobusu. Řidičský komfort je na úplně jiné úrovni,“ těší se z nového auta Havránek, který s ním bude také jezdit. Obě dvě jednotky si díky čtvrteční akci kulový blesk výrazně technicky polepší.

Zdroj: Grafik redakce„Bude nabídnuto nejprve v rámci okresu, následně kraje, a pokud nenajde využití v Ústeckém kraji, tak i v rámci republiky. Skončí tam, kde jej budou nejvíce potřebovat,“ vysvětluje pověřený ředitel děčínského územního odboru HZS Boleslav Lang. Auta od profesionálních hasičů zpravidla nahrazují vozy, s nimiž jejich dobrovolní kolegové jezdí i několik desítek let. To je i případ Kytlic, které doposud jezdily tatrou vyrobenou v roce 1986 a která dříve sloužila u dobrovolných hasičů v Děčíně. „Vzhledem k tomu, že je nás v jednotce poměrně hodně, je pro nás důležitá i velká kabina MANa, kam se vejde dvakrát víc lidí než do tatry. V kopcích okolo Kytlic je toto auto obratnější, stejně jako v úzkých uličkách u nás v obci,“ vyjmenovává hlavní přednosti nové kytlické cisterny Jan Havránek.

Jeho jednotka ušetří také na provozu nového auta. MAN má totiž přibližně poloviční spotřebu než tatra, vystačí si s menším počtem pneumatik, protože má o nápravu méně. A vzhledem ke stáří nebude potřeba tolik investovat do oprav.

Přestože dnes už bývalá kytlická tatra je stará 37 let, i ona poslouží při modernizaci další jednotky. V Chřibské totiž hasiči používají ještě starší auto, k zásahům jezdí s legendárním matesem. „Je na něm kus práce odvedený, ale je to rok výroby 1980. Jsme předurčeni k plnění vaků pod vrtulníky při lesních požárech. K tomu je tatrovka daleko vhodnější,“ podotýká velitel hasičů Jiří Toufar z Chřibské.

Oproti matesovi má tatra totiž dvakrát tak velkou kapacitu cisterny. „Dokud bude mates sloužit, tak s ním budeme jezdit. S tatrou se totiž ne všude vejdeme,“ dodává chřibský velitel, který zároveň pracuje jako profesionální hasič na dispečinku.