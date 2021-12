Stejně jako loni, i letos budou mít lidé bez domova možnost nouzového přespání, pokud teploty klesnou příliš nízko.

Bezdomovec. Ilustrační foto | Foto: Jiří Skála

Tuto zimu zajistí nouzové přenocování pro až dvacet lidí Křesťanské sdružení Jonáš na Starém Městě, a to tehdy, pokud teploty budou klesat k deseti stupňům pod bodem mrazu. Jonáš se proto obrací na veřejnost s prosbou o darování karimatek, které poslouží právě pro nouzové přenocování. Darované podložky může veřejnost nosit přímo do Křesťanského sdružení Jonáš, které sídlí na adrese Březová 394/60, a to každý pracovní den od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 15 hodin.