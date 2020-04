Napáchal škodu za 12 tisíc korun. Z auta ukradl katalyzátor.

Neznámý pachatel se v minulých dnech vloupal do neobydleného domu v České Kamenici. Hrozí mu za to až osm let vězení. "Pachatel následně vnikl do stodoly, kde z auta odcizil katalyzátor. Škoda byla vyčíslena na 12 tisíc korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.