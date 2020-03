Už 16 nakažených lidí. To je bilance koronaviru k čtvrtečnímu večeru v Ústeckém kraji. Neexistuje ale přesný přehled, kolik lidí je teď v karanténě. Dávají ji totiž jednotlivě obvodní lékaři a žádná centrální evidence momentálně není. Na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí teď pracují na plné obrátky. Je tam 17 pacientů spojených s koronavirem, z toho dva pozitivní mají obtíže. Informoval o tom po zasedání krizového štábu ve čtvrtek večer hejtman Oldřich Bubeníček.

Jednání se zúčastnili všichni zástupci Integrovaného záchranného systému v kraji i zdejší hlavní hygienička. Jako velký problém vidí teď na hejtmanství absence maminek malých dětí v řadách Krajské zdravotní (KZ) i u záchranářů. Už teď, kdy byly zavřeny školy, chybí jenom v krajských nemocnicích kolem 160 lidí. Přinejmenším v Chomutově chtějí od pondělí zavřít i mateřské školy.

Hejtman teď osloví starosty velkých měst v kraji. Pokud už chtějí rušit provoz v mateřinkách, měla by být zachována aspoň jedna pro děti pracovníků nemocnic a záchranky. „Pokud se nám nepodaří zajistit tento chod, pak jsou všechna opatření zbytečná,“ řekl hejtman. Situace totiž nebyla optimální ani do této doby, kdy do plného stavu chybí v KZ 200 sester a 100 lékařů.

Z pátku na sobotu vláda upraví přecházení státních hranic a i kraj přispěje opatřením v hromadné dopravě. Autobusy na německou stranu, konkrétně spoje Teplice – Drážďany a Litvínov – Olbernhau, se zruší. Od pondělka v regionu nepojedou také linkové „školní“ autobusy. Na tento režim přecházejí i jiné kraje. „Ozonové generátory by měly přijít už v pátek nebo v pondělí,“ dodal Bubeníček s tím, že sedm jich okamžitě předají krajské dopravní společnosti na dezinfekci autobusů. Zbylé dostanou záchranáři a policisté, jeden zůstane na hejtmanství. Další se podle poptávky mohou doobjednat.

V pátek dorazí na hejtmanství také respirátory. Distribuovat se budou přímo na krajském úřadě sociálním příspěvkovým i neziskovým organizacím i zdravotnickým zařízením z kraje, které se předem zaregistrují do interaktivního formuláře na webu hejtmanství. Na kraji zřídili i krizovou infolinku, v provozu bude od 8 do 17 hodin. Pokud potřebujete poradit, volejte na číslo 475 657 600. Obecní volby v Opočně na Lounsku, které byly naplánovány na tuto sobotu, proběhnou. Senátní volby v Teplicích za 14 dní by zatím měly být také.