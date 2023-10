Zatímco společnost Termo oznámila zahájení topné sezóny již 9. října, ve dvou domech v Boleticích se stále netopí. „Máme tu hodně velkou zimu, děti ani nechtějí vstávat do škol,“ říká jeden z nájemníků z ulice K. H. Borovského, jehož jméno redakce zná, ale rozhodla se jej z důvody ochrany nájemníka nezveřejnit. Majitel domu místo puštění vytápění doporučil nájemníkům pořízení přímotopů nebo jiných zdrojů tepla. „Bydlím tu už spousty let, ale nikdy se nestalo, aby topení nešlo. Než začali dneska topit, byla doma strašná zima, děti mi z toho omarodily,“ přidává se další nájemnice z boletického paneláku, který je na první pohled zanedbaný. O své byty se ale nájemníci starají a neváhají se reportérovi Deníku pochlubit.

Sám majitel požadoval po Termu spuštění vytápění až od listopadu. To ale teplárenská společnost i s ohledem na velmi nízké teploty odmítla. „Přestože majitel nepožádal o zahájení dodávek tepelné energie s dřívějším datem než 1. listopadu, zahájila naše společnost, s ohledem na vývoj venkovních teplot a také s ohledem na vyhlášku č. 194/2007 a povinnostem vyplývajícím naší společnosti jakožto dodavateli na základě smluvního vztahu, dnešním dem vytápění objektů,“ řekla v úterý 19. října Deníku vedoucí oddělení obchodu a marketingu Terma Kateřina Drbalová.

Majitel Zdeněk Zet argumentuje tím, že mu lidé dluží za nedoplatky za energie za loňský rok. Tím, že oddálil začátek topné sezóny, je chtěl donutit k tomu, aby zaplatili nedoplatky. „Nedoplatky zaplatilo asi jen 12 bytů z přibližně 90 obydlených. Měli to zaplatit jakkoliv, třeba i ve splátkách. Nyní se mi podařilo rozhoupat přibližně 40 procent z těch, kdo nezaplatili,“ řekl Deníku majitel domů. Celkový nedoplatek za oba domy měl být půl milionu korun, na jeden byt to tak dělalo přibližně pět tisíc korun. V bytech nejsou na topeních měřáky, náklady se rozpočítávají podle podlahové plochy. „Dluh u Terma se daří postupně snižovat a věřím, že do konce roku bude na nule. Všechny peníze, které vyberu na teplo a teplou vodu, posílám Termu,“ dodává Zet.

Do věci se již také vložil děčínský magistrát, především kvůli velkému počtu lidí, kterých se tento problém týká. „Zvažuji všechny právní kroky a je vysoká pravděpodobnost, že podám trestní oznámení. Je možné využít několik institutů jako je útisk nebo omezení práv k užívání bytu. Nechám na policii, jakým směrem se to bude v právní rovině dál ubírat,“ říká náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká, která má na starosti sociální oblast. V minulosti přitom již padlo několik rozsudků odsuzujících majitele domů, kteří svým nájemníkům vypnuli energie.

Dvojice boletických paneláků je problémová dlouhodobě, patří do skupiny domů, na které se radnice zaměřila při důsledných kontrolách. Problémové nejsou však nikoliv nájemníky, ale velmi zanedbanou údržbou. Ve špatném stavu jsou například lodžie, které se drolí a ohrožují lidi jdoucí podél domu. Úředníci to s majitelem řeší již čtyři roky. Podle radnice si majitelé domu údajně neoprávněně zabrali a oplotili pozemek za panelákem, tato parcela přitom patří městu. To se připravuje na soudní vyklizení pozemku a jeho opětovné zpřístupnění jako veřejně přístupného místa.