Před spaním můžete navštívit medvědy, pandy nebo makaky. Po ránu zase na statku ve stáji nakrmíte zvířata. Nebo máte raději dobu dávno minulou? Složit hlavu lze v nádherných zámeckých komnatách, kterými kráčela historie. Anebo se můžete uložit do vlakového kupé. Netradiční ubytování láká, poptávka po „dovolené jinak“ je velká, v Ústeckém kraji je řada nabídek.

Ubytování ve vlakových kupé nabízí Pivovar Kocour ve Varnsdorfu. K „pokoji“ se tam hosté protáhnou úzkou uličkou, ani místnost, kde budou spát, prostorností rozhodně neoslní. Dřevěné obložení, všechno úsporné. Vždyť i postele musí být nad sebou. Přesto je o ubytování velký zájem. „Krásný zážitek. Neobvyklý. Byl jsem tam s rodinou, kluk byl úplně nadšený, nás to také moc bavilo,“ vypráví František Sulík o třech nocích strávených v železničním vagonu. „Prostoru tam moc nebylo, to je pravda, ale stálo to za to. Určitě se vrátíme. Bylo to něco jiného, ne úplně běžné ubytování jako někde v hotelu,“ usmívá se tatínek z Děčína.

Ve Varnsdorfu se můžete vyspat v lůžkových vozech první třídy, které dříve po kolejích vyrážely na dálkové trasy. Dnes už stojí na místě, atmosféra se ale nevytratila. Ráno vás podobně jako tehdy čeká snídaně. „Zájem o hotýlek ve vagonech je docela velký. Hlavně víkendy jsou přes léto plnější, volná místa ale určitě ještě máme,“ říká majitel pivovaru Josef Šusta.

Do neobvyklého hotelu zamířilo v roce 2019 v turistické sezoně tři tisíce lidí. Loni zasáhl koronavirus, také letos se ubytování teprve rozjíždí. V areálu pivovaru mají nejen restauraci, ale také vlastní peron a dokonce funkční vlakovou zastávku.

Zcela jiný, ale také ne úplně tradiční zážitek zase nabízí chomutovský zoopark. Uložit se tam hosté mohou ve skanzenu Stará Ves. První patro je vybaveno jako útulná chaloupka. „Na léto máme zájemců poměrně dost. Nějaká volná místa ale ještě jsou,“ láká ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Lidé jsou v zoo ubytovaní přímo na statku. Pokud chtějí, mohou se starat o kozy, slepice a další hospodářská zvířata. „Zvířata mohou také krmit. Ráno si mohou do kurníku zajít pro čerstvá vajíčka a udělat si je k snídani, na zahrádce je možnost natrhat si bylinky. Lidé se často vrací, jsou z ubytování na statku nadšení,“ uvádí šéfka zooparku.

V zoo bez dalších lidí

Velkým lákadlem jsou také procházky po areálu zoo bez dalších lidí. Hosté si o samotě mohou vychutnávat pohledy třeba na dovádějící opice, pozorovat medvědy, velbloudy nebo zubry a další zvířata. „Ubytovaní se mohou procházet zooparkem i večer nebo ráno. Má to své kouzlo. Mají na pozorování klid. Jsou tam sami, bez dalších návštěvníků,“ líčí Fryčová.

Lákalo by vás usínat na místech, kde se procházel hudební skladatel Chopin, pobývali tam Dobrovský, Palacký, ale také arcivévoda František Ferdinand d'Este nebo František Josef I.? Stačí zamířit na děčínský zámek, ubytování je tam možné ve dvou pokojích přímo v zámeckém areálu, v prostorách bývalé barokní jízdárny.

Romantické výhledy nabízí i komnaty na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku. Zámecké pokoje jsou tam v budově přímo na prvním nádvoří, ve třech útulně zařízených komnatách je secesní výmalba. „ Loni jsme měli hodně plno, hlavně o prázdninách bývá obsazeno. Letos jsou ještě nějaké termíny volné, lidé ještě vyčkávají,“ přibližuje ředitel zámku Josef Kabát.

Možnost romantického ubytování nabízí i další místa. Třeba zámek Červený Hrádek v Jirkově. Vyhledávaným místem je také Stará Plynárna ve Hřensku. Krásný kamenný dům tam dělníci postavili v roce 1905 v úzké rokli, aby v případě výbuchu stavba neohrozila další domy. V příští sezoně bude opět možné se ubytovat také na hradě Hněvín v Mostě, letos ale prostory prochází rekonstrukcí.