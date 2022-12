Už má napečeno, dárky zabalené. Štědrovečerní vaření v pohodě stíhá. Nebaví ji každoroční stres před setkáním pod stromečkem, zároveň má ráda akci a sportování. A tak je její volba jasná. „Už poněkolikáté vyrazím na Štědrodenní běh do centra Loun. Je to parádní akce. Protáhnu se, zbavím se stresu a ještě pomůžu útulku,“ těší se i letos na „jinak“ strávený Štědrý den Eva Hovorková z Loun.

Podobně si zpestřuje sváteční den stále více lidí v Ústeckém kraji, nabídka je bohatá. Vyrazit můžete třeba za zvířaty nebo za zábavou.

Sportovci se opět v Lounech seběhnou 24. prosince v 10 hodin. Tradičně se, s výjimkou covidové přestávky, na Mírovém náměstí schází kolem 150 milovníků pohybu. „Už se zase těším. Trasa není nijak dlouhá. Co doma? Ten shon nemusím. Takhle udělám i něco pro své zdraví, provětrám se. Baví mě to, super nápad,“ oceňuje Eva Hovorková.

Tak vypadal Štědrodenní běh v Lounech v roce 2018:

Také letos vyběhnou desítky sportovců s úsměvem na tváři z náměstí směrem k Žatecké bráně, poté k řece, zahrádkami a kolem loutkového divadla zase zpět do centra. Účastníci dostanou drobnou odměnu v cíli, koláčky a čaj jsou zajištěné, běh ale i pomůže. Znovu útulku v nedalekém Jimlíně. „Příspěvek je dobrovolný, ovšem pejskové budou taky rádi za hezké Vánoce,“ zvou pořadatelé.

Ostatně za zvířaty, i těmi exotickými, mohou zájemci vyrazit také o Štědrém dni. Například za legendárním medvědem Brunem a jeho dalšími zvířecími parťáky do Děčína. Tamní zoo má 24. prosince otevřeno dokonce zdarma, návštěvníci mohou chodit od 8 do 16 hodin. „Stalo se už tradicí, že návštěvníci v tento sváteční den nosí nejrůznější dobroty zvířatům. Nejvhodnější je suché pečivo, zelenina, ovoce, zrní, oříšky, piškoty, ale případně i psí nebo kočičí konzervy,“ připomněla mluvčí zoo Alena Houšková. Přinesené dobroty mají lidé odkládat do dřevěných „jeslí“ poblíž pokladny.

Také v Ústí nad Labem se rodiny s dětmi, ale i ti, které třeba nebaví pohádky, vaření nebo čekání na nadílku, mohou zajít podívat do zoologické zahrady. Otevřeno bude od 10 do 14 hodin.

Milovníci pohybu si mohou vybírat. V nabídce je hned několik Štědrodenních běhů. Kromě toho v Lounech třeba v Mostě. Poběží se tam už desátý ročník. „Loni nás bylo 95, předtím dokonce 193,“ vzpomíná jeden z pořadatelů Jiří Dekastello. Trasa měří 3,5 kilometru, sraz je v 10.30 hodin na parkovišti na Šibeníku nedaleko Jungle areny.

Na co Češi o Vánocích koukají v televizi? Vedou pohádky, nejen ty klasické

Běhat se 24. prosince bude také v Bohušovicích nad Ohří, kde je sraz v 9.30 hodin u Restaurace Radnice, nebo v Litoměřicích. „Ráno se sejdeme a zaběhneme pohodovým tempem naši klasiku k Wake za světla, zhruba 9 kilometrů. Pak si ochutnáme cukroví, chlebíčky a dáme čajík nebo něco ostřejšího, popřejeme si krásné svátky a valíme domů,“ zve komunita Rozběháme Litoměřicko. Start je na Střeleckém ostrově u tenisových kurtů v 8 hodin.

Štěkání na Ježíška můžete prožít v děčínském útulku. Přijít potěšit čtyřnohé obyvatele mohou lidé i o Štědrém dni, od 9 do 13 hodin. Pod stromeček tam mohou přinést dobroty, krmení, ale i celou řadu dalších potřebných věcí, například úklidové prostředky. „Poslední roky nejsou moc dobré. Covidová pandemie, válečné konflikty a s tím ruku v ruce zhoršená ekonomická situace, která se bohužel také začíná dotýkat i zařízení na záchranu zvířat, která opravdu nejsou výdělečná. Nepříznivá ekonomická situace a růst cen ubraly i našemu útulku hodně dárců a sponzorů. Prosíme tě proto, Ježíšku, v této nelehké době o podporu a pomoc,“ píše útulek na své facebookové stránce.

VIDEO: Pět metrů za pět minut. Tak se Severočeši popasovali s ledovkou

Čekání na Ježíška si mohou lidé zkrátit také v Nových Dvorech na Litoměřicku. Tamní hasiči pořádají už 16. ročník Tekutého kapříka. Zájemci se projdou přírodou, na závěr je čeká gulášek. Sraz je ve 13 hodin v křížku u Kopalů.

Vyrazit během Štědrého dne ale můžete také za zábavou. Třeba do ústeckého multifunkčního prostoru Bedna. Od 21 hodin tam začnou Vánoce v Bedně. Už ve 20 hodin začne Štědrý večer v rockovém klubu The Legends Rock Café v Teplicích. Ve 20 hodin odstartuje vánoční party také v Magic baru v Litvínově.