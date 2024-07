Zastavit a najet si téměř do kolejiště, kdy auta s delším předkem mohou zasahovat do jízdního profilu vlaku. Jediná možnost pro řidiče, jak se mohou podívat, zda se k přejezdu pod Dymníkem neblíží vlak. V dřívějším výhledu jim brání vzrostlá zeleň a navršená zemina. Drážní inspekce po loňské květnové tragické nehodě vydala sadu doporučení směřujících jak ke Správě železnic, tak i k městu Rumburk. „Zajistit nad rámec zákonných povinnosti pravidelnou (několikrát ročně) kontrolu a údržbu svislého dopravního značení a zeleně (stromy a keře) před železničním přejezdem P3277 tak, aby dopravní značení bylo dobře viditelné, čitelně a významem nezaměnitelné s jiným dopravním značením,“ píše ve své závěrečné zprávě Drážní inspekce. Kromě toho doporučuje osadit další dopravní značky upozorňující na přejezd do vzdálenosti 160 a 240 metrů před přejezdem, tedy značku se dvěma a třemi pruhy.