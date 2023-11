Naprostým rozkolem skončily mnohaleté spory v jednotce dobrovolných hasičů v Rumburku. Tu se rozhodlo opustit 21 z celkových třiceti členů. Neshody vyvrcholily rozhodnutím výběrové komise doporučit starostovi výběr nového velitele, s jehož jmenováním drtivá většina dobrovolné jednotky nesouhlasí. Po odchodu těchto hasičů bude mít rumburská jednotka méně lidí, než kolik po ní požaduje zákon.

Hasiči Rumburk. Ilustrační foto | Foto: Michal Šafus

„Nechceme škodit městu, nechceme škodit jeho obyvatelům. Ani panu starostovi. Ale už jsme to déle nemohli vydržet, nešlo to jinak,“ říká jeden z končících hasičů Martin Luňáček, který spolu s dalšími 20 kolegy podal výpověď, podle jejich vyjádření tito lidé dohromady odpracovali pro město 563 let. Odchází tak velmi zkušení hasiči, mnohdy i dvě generace z jedné rodiny. Mezi nimi i mistři republiky ve vyprošťování, rumburská jednotka je totiž určena pro zásahy u dopravních nehod. Po patnácti dnech přestanou být členy jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Spory mezi touto skupinou hasičů a končícím velitelem Rudolfem Seidlem se táhly již mnoho let, mnohdy se jednalo až o malicherné naschválnosti. Problémy se snažili řešit již s minulým starostou Lumírem Kusem. „Museli jsme třeba požádat o to, zda můžeme pro sdružení hasičů využít zasedačku pro mikulášskou besídku. To už jsou naprosto zbytečné klacky pod nohy. Jsou tam i osobní věci,“ přibližuje Luňáček a podivuje se nad tím, že v minulosti dostal jako dobrovolný hasič vytýkací dopis. To považuje za naprosto neobvyklé v rámci celé České republiky.

Poslední kapkou bylo pro odcházející hasiče výběrové řízení na nového velitele jednotky, který pracuje, stejně jako dalších pět hasičů, jako hasič na plný úvazek. Jeho volba byla pro odcházející dvacítku hasičů neakceptovatelná. Podle informací Deníku tři odborníci z hasičského záchranného sboru a ze sousední jednotky dobrovolných hasičů přitom hlasovali pro kandidáta, který dříve působil u dobrovolných hasičů v Jiříkově a do Rumburku se přestěhoval. Zkušenosti měl také jako operátor tísňové linky IZS, kde pracoval. Tři hlasy ale na jeho zvolení nestačily, proti se měla postavit trojice lidí z rumburské radnice a končící velitel Rudolf Seidl a podpořila Marka Donáta. Ten Seidla už několik měsíců zastupoval a de facto vykonával velitelskou práci. „Čekám nyní na vyjádření hasičského záchranného sboru. Teprve po souhlasném stanovisku jej budu moci jmenovat. Jak kdo hlasoval, nevím. Hlasování bylo tajné. Vím jen, že mi čtyřmi hlasy byl doporučen pan Donát,“ uvedl rumburský starosta Martin Hýbl.

Odcházející hasiči vyčítají starostovi nedostatek komunikace. Hýbl Deníku řekl, že již dříve skupině hasičů deklaroval, že nejprve chce vyřešit nového velitele jednotky a následně jejich výtky k fungování jednotky. Na radnici dorazil od končících hasičů také dopis s 39 výtkami k dosavadnímu fungování. „Budu chtít vyjádření také od druhé strany a pak bych rád, abychom se nad tím společně sešli a obě strany navzájem konfrontovaly své postoje,“ řekl rumburský starosta.

Pokud by skutečně všech 21 hasičů opustilo jednotku, mohla by se dostat do poměrně velkých problémů. Podle dostupných informací by v ní mělo zůstat devět lidí včetně těch plně placených městem. Zákon po podobné jednotce vyžaduje vyjet 365 dní v roce do pěti minut nejméně se čtyřmi lidmi. To by mohlo být problematické zajistit s tak nízkým počtem členů jednotky. Například profesionální hasiči ve Varnsdorfu mají devatenáct lidí a přesto je pro ně složité, i s ohledem na zákoník práce, sestavit výjezd se čtyřmi lidmi. Podle starosty Martina Hýbla by se nyní mělo jednat s několika lidmi, kteří by mohli doplnit početní stav jednotky. Ta by měla mít nejméně dvanáct členů.

Mohli by se někdy odcházející hasiči vrátit do jednotky? „Samozřejmě, rádi se vrátíme. Pokud bude jiný velitel, můžeme se o tom pak bavit. Pokud bychom se vrátili nyní, měli bychom strašné podmínky,“ myslí si Martin Luňáček s tím, že ve výjezdové jednotce by byl schopný fungovat i se svými oponenty. „Jasně, nešli bychom po výjezdu na pivo. Ale nemusíme se milovat, důležitý je oboustranný respekt,“ uzavírá končící hasič z Rumburku.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura